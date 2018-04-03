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Akıl Oyunları Türkiye Finali Bilecik’te gerçekleştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:37 | Son Güncelleme

Gerçekleştirdiği söyleşi, konferans ve sempozyumlarla şehir insanının bir araya geldiği Bilecik; 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde; Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasına ev sahipliği yapacak.Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu, Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, işbirliği ile 2017-2018 öğretim yılında, Türkiye geneli resmi/özel tüm 9-14 yaşları arasındaki öğrencilere yönelik; öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmalarını sağlamak amacıyla “Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenleniyor.

Akıl Oyunları Türkiye Finali Bilecik’te gerçekleştirilecek

Gerçekleştirdiği söyleşi, konferans ve sempozyumlarla şehir insanının bir araya geldiği Bilecik; 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde; Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasına ev sahipliği yapacak.
Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu, Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, işbirliği ile 2017-2018 öğretim yılında, Türkiye geneli resmi/özel tüm 9-14 yaşları arasındaki öğrencilere yönelik; öğrencilerin düşünen, üreten ve karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olmalarını sağlamak amacıyla “Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası” düzenleniyor. Ülkenin 81 ilinden çocukların katılacağı turnuva; birçok oyun branşında birden fazla kategoride gerçekleştirilecek. mangala, kulami, pentago, q-bitz, reversi ve equilibrio gibi birçok oyunda öğrencilerin hünerlerini sergileyeceği turnuva sonucunda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların müfredatında yer alan zeka oyunları seçmeli ders olarak verilmekte ve her yıl 400 bin öğrenci bu dersleri seçmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine Türkiye 1’inci Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası duyurusu yapılmış. 81 ilde 9-14 yaş arası öğrenciler 6 oyun dalında 7 kategoride yarışıp belirlendikten sonra Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında tatlı bir rekabetin içine girecekler. 14-15 Nisan tarihlerinde Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

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