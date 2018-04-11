Akılalmaz intikam! Çıplak fotoğraflarını yayınladı

2012 yılından itibaren İnternet üzerinden arkadaşlık etmeye başlayan Jane Doe takma isimli kadın ile David K. Elam'ın arası bir süre sonra bozuldu ve Elam, Doe'nin özel görüntülerini intikam amacıyla sosyal medyada yaymaya başladı. Mahkemeye taşınan olayda, Elam'ın Doe'ye 6,4 milyon dolar (yaklaşık 26 milyon TL) tazminat ödemesine hükmedildi.

Sosyal medya sitelerindeki görüntülerini kaldırtmak için yasal yollara başvuran Doe'nin durumunu gözönünde bulunduran mahkeme, kadının fotoğraf ve videoların yayımlanması ile takip ederek tacizde bulunmanın yarattığı duygusal sıkıntının ve telif hakkı ihlâlinin karşılığı olarak bu miktarın ödenmesine hükmetti.

Görüntülere yanıt verenlereyse Doe'nin ev adresi ve iletişim bilgilerini verdi.

İkilinin ilişkilerinin sonlanmasının ardından, Elam, Doe'yu 'hayatını mahvetmekle' tehdit etti ve onun tüm özel görüntülerini sosyal medyada ve arkadaşlık sitelerinde paylaştı. Bu görüntülere yanıt verenlereyse Doe'nin ev adresi ve iletişim bilgilerini verdi.

Sonu gelmeyen taciz ve özel hayatı ihlal eden eylemlerin ardından, Doe güvenliğinden endişe etmeye başladı ve mahkemeye başvurarak eski erkek arkadaşı hakkında şikayette bulundu.

Mahkeme, Elam'ın "sistematik olarak intikam pornosu kampanyası yürüttüğüne" kanaat getirdi ve tazminat ödemesine hükmetti.

Mağdurun avukatı Seth Gold CNN'e verdiği röportajda, "İntikam pornosu bir kişinin haklarının ciddi ihlâlidir ve çok ciddi zararlara yol açabilir, bu nedenle telafi edilmelidir" dedi.