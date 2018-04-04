"Akılcı olmayan ilaç kullanımı ciddi sorunlara neden oluyor"

İSTANBUL (AA) - Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayfer Denizoğlu Ünveren, akılcı olmayan ilaç kullanımının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi sağlık sorununa sebep olduğunu bildirdi.

Ünveren, yaptığı yazılı açıklamada, hastanın doğru ilacı, uygun zaman, doz ve kullanım şekliyle aldığında, özelliğine göre muhafaza ettiğinde gerekli sonucu alabileceğini belirtti.

Bunlar gerçekleştirilmediğinde hem kişisel ve toplumsal sağlığa hem de ülke ekonomisine ciddi zarar verildiğinin araştırmalarla ortaya konulduğunu aktaran Ünveren, "2017'de bir hastanede yatarak tedavi göre 146 hasta ile yapılan araştırmada hastaların yüzde 64'ü evinde kullanılmamış ilaçların olduğunu, yüzde 94'ü yarım kalmış ilaçların bulunduğunu, yüzde 54'ü hasta olmasa bile tedbir amaçlı ilaç alıp sakladığını, yüzde 76'sı hekimin verdiği ilaçları hastalık belirtileri biter bitmez bıraktığını belirtmiştir. Türkiye'de sağlık harcamalarının yüzde 60'nın ilaca gittiği düşünüldüğünde önüne geçilemeyen ilaç israfının devam ettiği görülebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.