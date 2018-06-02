Akıllara durgunluk veren olay! Teşvik destekli dolandırıcılık

Afyonkarahisar, Adli Sicil 2017 raporunda banka kartı ve çağrı merkezi dolandırıcılığı operasyonlarının en fazla yoğunlaşıp bilişim suçlarının en fazla görüldüğü il oldu. Bu ayrıntının arkasından ise dolandırıcılık şebekelerinin çifte vurgun planı çıktı. Birinci bölge illere komşu dördüncü bölge illerde kurulan çağrı merkezleri için devletin verdiği teşviki cebe indiren dolandırıcılar, üstüne bir de vatandaşı dolandırdı.

Miiliyer gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından her yıl hazırlanan Türkiye’nin suç raporu ve haritasında, 2017 verilerine göre Türkiye genelinde kasten adam öldürme ve yaralama gibi vücut dokunulmazlığı karşı suçlarında Karadeniz birinci sırada yer alırken, devlete ve Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda ise Güneydoğu Anadolu bölgesi ön plana çıktı. Haritada en dikkat çeken veri ise “mala karşı işlenen suçlar” kapsamımda yer alan bilişim suçlarında Afyonkarahisar’ın birinci sırada yer alması oldu. 2017 yılında banka kartı ve call center (çağrı merkezi) operasyonlarının yoğunlaştığı il, bilişim suçlarının en fazla işlendiği il olarak kendisini gösterdi.