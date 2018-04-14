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Akıllı baston WeWALK’a ABD’den ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

Vestel ve Young Guru Academy’nin birlikte geliştirdiği akıllı baston WeWALK, ABD’nin inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden Edison Ödülü’ne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Vestel ve Young Guru Academy’nin birlikte geliştirdiği akıllı baston WeWALK, ABD’nin inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden Edison Ödülü’ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel mühendisleri ve Young Guru Academy’nin (YGA) birlikte engelli bireyler için geliştirdiği, teknolojiyle donatılmış olan akıllı baston WeWALK Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor.

Geçen yıl Birleşmiş Milletler’de örnek proje olarak gösterilen ve sergilendiği her fuarda büyük ilgi gören WeWALK, Thomas Edison’a adanan Edison Ödülleri’nde Sağlık & İyi Yaşam kategorisinde "altın" ödüle layık görüldü.

New York’ta düzenlenen törende ödülü Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi M. Emre Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şule Zorlu, Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, YGA Proje Lideri Kürşat Ceylan birlikte aldı.

1987'den beri verilen Edison Ödülleri, inovasyondaki inandırıcılığı ve mükemmeliyeti sembolize ediyor. Edison Ödülleri, yeni ürün ve hizmet geliştirme, pazarlama, insan merkezli tasarım ve inovasyon konularında mükemmelliği onurlandırmak için tasarlanmış uluslararası bir yarışma. Kazananlar, kavram, değer, yayılım ve etki kriterlerine göre ürün, hizmet, mükemmellik ve liderlikte oyunu değiştirenler arasından seçiliyor.

- WeWALK'ın haziranda satışa çıkması planlanıyor

2016 yılında, Vestel’in Erişilebilirlik Projesi kapsamında Young Guru Academy ile birlikte gerçekleştirdiği Engelsiz Hackhaton’da doğan WeWALK, Vestel’in Ar-Ge ve üretim desteği ile hayata geçiyor.

Engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere üç özellik sunan WeWALK, görme engelli kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor. Bluetooth ile cep telefonuna bağlanarak, telefonu kontrol etme imkanı da sunan WeWALK, görme engelli kullanıcının cep telefonuna hiç dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon, arama ve mesajlara cevap verme gibi çeşitli hizmetler alabilmesini sağlıyor.

Haziran ayında satışa çıkması planlanan WeWALK, Vestel mağazaları ve vestel.com.tr’de 750-850 TL bandında bir fiyattan satışa sunulacak.

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Vestel WeWALK Young Guru Academy

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