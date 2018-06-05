Akıllı binanın pencereleri elektrik üretecek

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de hizmet binasının dış cephesi elektrik üretebilen güneş enerjisi panelleriyle kaplanan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ürettiği elektriği hem kullanacak hem de satacak.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak geçen yıldan itibaren hizmet vermeye başlayan binanın güney yönündeki ön cephesi, güneşten elektrik üretimi için 134 fotovoltaik panelle kaplandı. Kentte "akıllı ve örnek kamu binası" olarak gösterilen müdürlükteki güneş panelleri elektrik üretiminin yanı sıra estetik görüntüsüyle de ilgi görüyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada bir enerji yarışının olduğunu söyledi.
Elektrikli cihazlar ve nüfusun da artmasıyla elektrik enerjisine sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Bülbül, "Sanayide olsun, evlerimizde olsun, bürolarımızda olsun hakikaten önceki yıllara göre elektrik enerjisine büyük ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bunun her gün hesabını yapmak zorundayız. Elektriği nasıl üreteceğiz, nasıl kullanacağız ve nasıl tasarruf edeceğiz? Bu nedenle binalarımızı yalıtımından tutun, ısınmasına kadar her şeyiyle akıllı bina olarak yapmalıyız. Binalarımızı nasıl akıllı-yeşil bina durumuna getirebiliriz diye düşünmeliyiz." diye konuştu.
- Bakanlık da projeyi uygun buldu
Yapımı tamamlanan akıllı ve örnek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasının elektrik israfını da önleyeceğini ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:
"Gelişmiş ülke olmak ve sürdürülebilir olabilmek istiyorsan günümüzde enerji vazgeçilmezdir. Binalarımızı güneş panelleriyle, rüzgar enerjisi sağlayan RES'ler ile takviye etmemiz lazım. Elektrik enerjisi sağlayan diğer yöntemler de var ama biz kısa vadede ne yapabiliriz bunu düşünmeliyiz fert olarak. Sağ olsunlar devlet büyüklerimiz daha büyük konuları düşünüyorlar ama biz ufakta olsa, azda olsa ülkemize nasıl katkıda bulunabiliriz onun hesabını yapmak zorundayız.
Bu kapsamda teknik ekiplerimiz, mimarımız, inşaat, makine, elektrik mühendislerimiz ile haritacımız da dahil oturup bu binayı yapmayı düşündük. Epey hazırlığımız oldu. Ekiplerimiz 'akıllı bina' yapalım önerisinde bulundu. Bu fikrimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da uygun gördü. Şunu da özellikle ifade etmeliyiz ki güneş panelleri ilk defa cephede uygulanan kamu binası oldu akıllı binamız. Güneş panellerini çatılarda görebiliyoruz ama Türkiye'de ilk defa bir kamu binasının güneş gören cephe kısmının panellerle kaplanması burada yapıldı."
Bülbül, 5 katlı akıllı ve örnek binaya geçen yıl taşındıklarını bildirerek, "Devletimize fazla yük olmayacağız, enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Dolayısıyla bunun yanında bir kazancımız da olacak. Bu sistem kendini 3,4 yılda amorti edecek ve ondan sonra sürekli biz bu enerjiyi kullanacağız." dedi.
- "Personel daha aydınlık ve ferah bir ortamda çalışıyor"
Edirne Çevre ve Şehircilik Proje ve Yapım Şube Müdürü Aydın Zerdali de tüm çalışanların binanın projelendirmesinden yapımına kadar emeğinin olduğunu söyledi.
Bakanlıktan akıllı ve çevreci bina talebinde bulunduklarını ve bu projenin Türkiye'de örnek oluşturması gerektiği düşüncesiyle hareket ettiklerini anlatan Zerdali, şöyle konuştu:
"Tabii binamızın yüzde yüz akıllı olması maalesef maliyet açısından çok mümkün olmadı. Bizde ne yapalım diye düşündük ve en azından farkındalık oluşturması açısından güneş panellerimizi cephede değerlendirerek bir örnek teşkil etmesini istedik. Ayrıca buna bir kamu kurumunun öncülük etmesini esas aldık ve bakanlığımız da bizi bu konuda destekledi. Çok hızlı bir inşaat aşamasının ardından bir yılda yapımı tamamlanan binamıza geçen yıl temmuz ayında taşındık. Panellerin kurulum aşaması da binanın yapımı sırasında 3 aylık bir sürede gerçekleşti. Binada şu anda 134 panelimiz mevcut. İleri ki dönemde teras kata da panel yerleştirmeyi planlıyoruz."
Zerdali, binada şu anda günlük 300 ila 400 kilovat elektrik tüketildiğini, panellerdeki üretimin ise 100-110 kilovat arasında değiştiğini vurgulayarak, gerek yeni panellerin kurulması gerekse uygulanacak tasarruf tedbirleri ile kendi elektriğini üreten bir binayı faaliyete sokacaklarını sözlerine ekledi.
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