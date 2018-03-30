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Akıllı Şehirler Konferansı’nda Kahramanmaraş’a yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı Şehirler Konferansı’nda açtığı stand yoğun ilgi gördü.Kamu Teknoloji Platformu tarafından 28-29 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler Konferansına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi YADES Projesi ile katıldı.Konferansta, başarılı kamu projeleri tanıtılarak, belediyeler akıllı şehir yatırımlarını sundular ve dünyanın önde gelen şehirleriyle bilgi paylaşımı sağladılar.Platformun başlattığı akıllı şehirlere dönüşüm kapsamında, 60’ın üzerinde belediyenin katıldığı, 100’e yakın konuşmacının bildiri sunduğu konferansta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi YADES Projesi kapsamında yaşlıların evlerine kurulan sistemi tanıtarak çalışma prensipleri anlatıldı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde ‘Manevi Evlat Butonu’ başlığı ile ülke gündemine damgasını vuran YADES projesini yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler ilgi gösterdi.Standı ziyaret eden ziyaretçiler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yaşlıların evine kurulan elektronik otomasyon sistemi ile 7/24 yaşlıları takip ederek hizmet vermesini gerçekten büyük bir hizmet olarak gördüklerini ifade ettiler.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret eden ziyaretçilere, Kahramanmaraş’ın tanıtımına ilişkin cd, broşür gibi dokümanlardan oluşan tanıtım seti verildi.

Akıllı Şehirler Konferansı’nda Kahramanmaraş’a yoğun ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Akıllı Şehirler Konferansı’nda açtığı stand yoğun ilgi gördü.
Kamu Teknoloji Platformu tarafından 28-29 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Akıllı Şehirler Konferansına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi YADES Projesi ile katıldı.
Konferansta, başarılı kamu projeleri tanıtılarak, belediyeler akıllı şehir yatırımlarını sundular ve dünyanın önde gelen şehirleriyle bilgi paylaşımı sağladılar.
Platformun başlattığı akıllı şehirlere dönüşüm kapsamında, 60’ın üzerinde belediyenin katıldığı, 100’e yakın konuşmacının bildiri sunduğu konferansta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi YADES Projesi kapsamında yaşlıların evlerine kurulan sistemi tanıtarak çalışma prensipleri anlatıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde ‘Manevi Evlat Butonu’ başlığı ile ülke gündemine damgasını vuran YADES projesini yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler ilgi gösterdi.
Standı ziyaret eden ziyaretçiler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yaşlıların evine kurulan elektronik otomasyon sistemi ile 7/24 yaşlıları takip ederek hizmet vermesini gerçekten büyük bir hizmet olarak gördüklerini ifade ettiler.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret eden ziyaretçilere, Kahramanmaraş’ın tanıtımına ilişkin cd, broşür gibi dokümanlardan oluşan tanıtım seti verildi.

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