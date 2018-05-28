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Akıma kapılan martı yangın çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

Bodrum'da martının elektrik tellerine takılarak akıma kapılması sonucu sıçrayan kıvılcımların tutuşturduğu belirtilen 5 hektarlık buğday ekili alan zarar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, martının elektrik tellerine takılarak akıma kapılması sonucu sıçrayan kıvılcımların tutuşturduğu belirtilen 5 hektar alandaki buğday tarlaları zarar gördü.

Kemer Mahallesi'nde farklı kişilere ait buğday ekili tarlaların bulunduğu arazide yangın çıktı. Kısa sürede etrafa yayılan yangına vatandaşlar ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Tarla sahipleri ve vatandaşlar traktörlerle yangının etrafını sürerek kontrol altına almaya çalıştı.

Ekiplerin de müdahalesiyle söndürülen yangında 5 hektarlık buğday ekili alan zarar gördü.

İtfaiye ve belediye görevlileri, yaptıkları araştırmada elektrik direği yakınında telef olmuş bir martı buldu.

Jandarma olay yeri inceleme ekibinin de yaptığı çalışmada, elektrik tellerine takılan martının akıma kapılarak telef olduğu, bu sırada çıkan kıvılcımların yangına yol açtığı belirtildi.

Ekiplerin incelemesi devam ederken, tarlalar arasında koşuşturan domuz sürüsü de ilginç görüntüler oluşturdu.

Yangına müdahale eden Aydoğan Dalgıç, AA muhabirine, köylünün yardımlaşmasıyla yangının söndürüldüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum buğday martı Muğla tarla yangın

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