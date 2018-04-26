AKIN ATALAY CEZAEVİNDEN ÇIKTI (1)

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / İSTANBUL DHA
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan dava kapsamında kararla birlikte tahliyesine karar verilen Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nde çıktı. Cezaevi çıkışında Atalay'ı ailesi, yakınları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.
Görüntü dökümü:
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-Akın Atalay'ın çıkışı
-Genel ve detaylar
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Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı
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