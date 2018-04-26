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AKIN ATALAY CEZAEVİNDEN ÇIKTI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 01:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / İSTANBUL DHA  Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan dava kapsamında kararla birlikte tahliyesine karar verilen Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nde çıktı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / İSTANBUL DHA
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan dava kapsamında kararla birlikte tahliyesine karar verilen Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nde çıktı. Cezaevi çıkışında Atalay'ı ailesi, yakınları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

Görüntü dökümü:
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-Akın Atalay'ın çıkışı
-Genel ve detaylar

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