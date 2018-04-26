AKIN ATALAY CEZAEVİNDEN ÇIKTI (geniş haber)

* Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan dava kapsamında kararla birlikte tahliyesine karar verilen Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nde çıktı. Cezaevi çıkışında Atalay'ı ailesi, yakınları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

* Akın Atalay: Korkunun olduğu yerde adalet olmaz. Türkiye'de adalet yok, yargı yok

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / İSTANBUL DHA

İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi davasında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliye ettiği Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıkışında ailesi ve meslektaşları tarafından karşılandı. 541 gün sonra tahliye olan Atalay, TEM Otoyolu üzerinde bir dinlenme tesisinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atalay, şunları söyledi:

"KORKUNUN OLDUĞU YERDE ADALET OLMAZ"

"Çok bir şey söylemeyeceğim. Kimseyi zor durumda bırakmayacağım. Ayak üstü konuşmayı fazla sevmem. Söyleyeceğim şeyler öfkeli şeyler değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Daha konuşacak çok şeyimiz olacaktır. Ama şunu bilsinler. O sözümüzün arkasındayız. Korkunun olduğu yerde adalet olmaz. Türkiye'de adalet yok, yargı yok. Ben bütün duruşmalar boyunca çıktığım duruşmalarda hiçbir zaman mahkeme ya da hakim terimini kullanmadım. Çünkü Türkiye'de bunun olmadığını biliyorum. Nezaketsizlik göstermemek için sadece sayın heyet dedim. Orada bir kurul vardı. Ama bizim işimiz kişilerle değil, bizim işimiz sistemlerle onların isimlerini Ali, Ayşe, Veli Fatma olması önem taşımıyor. Önemli olan Türkiye'de bir yargılama yapılmadığı, adliyelerin artık bir mağduriyet üretme merkezi haline geldiğini herkesin görmesi ama artık korkutamıyorlar, sonuç alamıyorlar. Bu da artık büyük bir delik açıldığını göstermiştir. Cumhuriyet gazetesi özeline gelince,