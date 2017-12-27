Akın Çorap Giresunspor'da ayrılık

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, defans oyuncusu Brinner Henrique Santos Souza ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, sezon başında transfer edilen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, futbolcuya bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar temennisinde bulunuldu.
(AA)
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