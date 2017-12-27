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Akın Çorap Giresunspor'da ayrılık

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 22:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Karadeniz temsilcisinde, Brezilyalı oyuncu Brinner'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, defans oyuncusu Brinner Henrique Santos Souza ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, sezon başında transfer edilen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, futbolcuya bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar temennisinde bulunuldu.

(AA)

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