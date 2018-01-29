Akın Çorap Giresunspor'da transfer

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor, Filistinli Ahmed Abed ve Brezilyalı Henrique Almeida'yı renklerine bağladı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli oyuncuyla süren görüşmelerde her konuda anlaştıklarını belirtti.

İsrail takımı Ironi Kiryat Shmona kadrosunda yer alan Ahmed Abed ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını vurgulayan Bozbağ, Brezilya'nın Gremio takımından forvet oyuncusu Henrique Almeida'yı da sezon sonuna kadar kiraladıklarını kaydetti.

(AA)