Akın Çorap Giresunspor'da transfer çalışmaları

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, bir santrfor, bir de sağ bek olmak üzere en az iki transfer daha yapacaklarını söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda nokta transferler yapmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Devre arasında kale, defans ve orta sahaya takviye yaptıklarını aktaran Özkul, "Bütçemize göre en iyi oyuncuları almaya çalışıyoruz. Transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. Bir santrfor, bir de sağ bek olmak üzere en az iki transfer daha yapacağız. Belki bir de sağ kanat için transfer yapabiliriz." dedi.

Özkul, Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, taraftarların ikinci yarıda daha güçlü bir Giresunspor izleyeceğini vurguladı.

Kampı 16 Ocak Salı günü tamamlayacaklarını bildiren Özkul, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçı için takımın aynı gün İstanbul'a gideceğini kaydetti.

Özkul, kupada Medipol Başakşehir karşısında ilk maçta olduğu gibi galibiyet hedeflediklerini işaret ederek, skor avantajını kullanarak tur atlamak istediklerini sözlerine ekledi.

(AA)