Akıncı: Adamızın bölünme olasılığına karşı sessiz kalamazdım

Sefa ARAHASAN/ LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Guterres belgesini kabul ettiğini açıklamasıyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere, "Uzun sürecek bir durgunluk ve gerginlik dönemine doğru hızla yol alınırken ve bu gidişle adamızın kalıcı olarak bölünme olasılığı daha da büyürken, sessiz kalamazdım" diyerek cevap verdi.

Akıncı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "30 Nisan tarihinde yaptığım çağrı üzerine yoğun bir tartışma yaşanmaktadır. 30 Nisan konuşmamda Rum tarafını Guterres Çerçevesi'ni sulandırmadan ve kendi yorumlarıyla çarpıtmadan olduğu gibi kabul etmeye davet etmiştim. Bu çerçeve, 30 Haziran 2017 tarihinde BM tarafından Crans Montana'da taraflara sunulan metindir" dedi.

Rum tarafından gelen yanıtlara da tepki gösteren Akıncı, "Rum tarafı bu konudaki samimi çağrıma olumlu yanıt vereceğine, iki gündür 4 Temmuz tarihli, olmayan bir belgeden söz etmeyi tercih etmektedir. Ne yazık ki bu tutum, Guterres Çerçevesi'ni sulandırmaya, çarpıtmaya devam edeceklerini göstermektedir ve bu, maalesef çözüme yardımcı bir yaklaşım değildir" dedi.

Amacının karşılıklı suçlamalarla toplumları meşgul etmek olmadığını kaydeden Akıncı, "Uzun sürecek bir durgunluk ve gerginlik dönemine doğru hızla yol alınırken ve bu gidişle adamızın kalıcı olarak bölünme olasılığı daha da büyürken, sessiz kalamazdım. Bu çabanın tarihi bir sorumluluğu yerine getirme uğraşısı olduğunu bir kez daha anımsatmak isterim" dedi.

UCU AÇIK SÜREÇ OLAMAZ

Akıncı, BM Genel Sekreterliği'nin, geçici bir temsilci görevlendirmesini de desteklediklerini kaydetti. KKTC Lideri şöyle devam etti:

"BM'nin bu önerisine itirazımız olmadığını; ancak bunun eskiden olduğu gibi aynı minval üzere yürütülecek sonu gelmez bir müzakerenin kabulü anlamını taşımayacağını; Kıbrıs Türk tarafı olarak sonuç odaklı olmayan, ucu açık bir sürecin parçası olmayacağımızı defalarca açıkladığımızı, bundan sonraki sürecin stratejik paket çerçevesinde ve takvimli bir süreç olabileceğini her vesilesiyle vurguladığımızı da anımsatarak bu atamaya bu çerçevede itirazımız olmadığını Kıbrıs'taki BM yetkilisine bildirmiş bulunmaktayız."

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