Akıncı: Anastasiadis'in tavrı Kıbrıs’ın geleceği için kaygı verici

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, Guterres Çerçevesi'ne yönelik çağrısına olumsuz yanıt vermesini eleştirdi. Akıncı, "Sayın Anastasiadis’in bu tavrı Kıbrıs’ın geleceği için kaygı vericidir ama sürpriz değildir; çünkü Crans Montana’da da aynı noktadaydı, bugün de o noktadadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafına 'Guterres Çerçevesi’ni sulandırmadan, olduğu şekliyle kabul etmeye hazırsa, stratejik bir paket anlaşması olarak ilan edelim' çağrısı yaptığını hatırlatan Akıncı, "Sayın Anastasiadis bir aylık zamanı olumlu cevap vermeden geçiştirmiş ve nihayet önceki gün Filelefteros Gazetesi’ne verdiği mülakatta, bu çağrımı kesin bir dille reddetmiş bulunmaktadır. Crans Montana’dan itibaren Guterres Çerçevesi’ni benimsediğini defalarca tekrarlamış olsa da, gerçekte durumun böyle olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

'RUM LİDER EŞİTLİĞİ KABULLENMİYOR'

Anastasiadis'in olumsuz tavrının Kıbrıs'ın geleceği için kaygı verici olduğuna işaret eden Akıncı şöyle devam etti:

"Sayın Anastasiadis, yaptığı söz konusu açıklamada bir kez daha siyasi eşitlik kavramını ve tarafların yönetime etkin katılımını reddederek, kararların basit çoğunlukla alınabileceği bir düzeni istediğini tekrarlamaktadır. Kıbrıs Rum liderliği bu tavırla, tersini söylemesine rağmen, adada statükonun devamını tercih ettiğini ortaya koymaktadır."

'OBJEKTİF DEĞERLENDİRME YAPILSIN'

Çağrısı karşısında aldığı cevaptan üzüntü duyguğunu da dile getiren Akıncı, "Kıbrıs’ta çözüm istediğini söyleyen Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların ve onların örgütlerinin, aynı zamanda başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplumun bu durumu objektif olarak değerlendirmelerinin şart olduğuna inanmaktayım" dedi.

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