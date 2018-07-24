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Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "(Yunanistan'daki yangın) Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket için hazır"

LEFKOŞA/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yunanistan'daki yangının söndürülmesine ilişkin her türlü yardıma hazır olduğunu belirterek, "Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket için hazırdır." dedi.

Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra bir kez daha dışişleri bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan'da yaşanan yangından dolayı üzüntülerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yunan halkına ve Yunanistan hükümetine de başsağlığı dileklerimi yinelemek isterim. Bu sabah Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı arayarak hem başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de yardım yapabileceğimizi kendisine söyledik, hazır olduğumuzu söyledik. Daha sonra kendisi ilgili bakanla da görüşerek şimdilik böyle bir yardıma ihtiyaç duymadıklarını söyledi ve teşekkür etti."

Kocias'ın zaten yağmurun da başlayacağını söylediğini aktaran Çavuşoğlu, "Biz yine de kendisine söyledik. Hazırız. Şu anda yangın söndürme uçaklarımız ve helikopterimiz ihtiyaç halinde Yunanistan'a hareket etmek için hazırdır." diye konuştu.

(Sürecek)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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