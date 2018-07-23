Akıncı-Lute görüşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'a, Kıbrıs Türk tarafının tüm olumlu çabalarına rağmen bir çözüme ulaşılamamış olunmasını detaylı biçimde anlattığı bildirildi.

Adada bugün gerçekleşen Akıncı-Lute görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın BM Temsilcisi Lute ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın görüşmede BM temsilcisi Lute’a Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakere sürecinde gösterdikleri yapıcı insiyatifleri anlattığını aktaran Burcu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Söz konusu görüşmede Akıncı, Lute’a Kıbrıs Türk tarafının tüm olumlu çabalarına rağmen bugüne kadar bir çözüme ulaşılamamış olunmasının nedenlerini detaylı bir biçimde örnekleyerek aktardı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın her zaman çözüm odaklı ve yapıcı bir tutum sergileyen Kıbrıs Türk tarafının müzakere süreçlerinde yaşanan bu deneyimler ışığında ucu açık ve belirsizliklerle dolu ve sırf müzakere olsun diye yapılacak bir müzakere sürecine taraf olmayacağını da açıklıkla belirterek, bundan sonra izlenmesi gereken yol ve yöntemle ilgili düşüncelerini paylaştı."

