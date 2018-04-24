Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Karargahtaki hareketliliği, terör tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında değerlendirdiğini belirten Karasu, ilerleyen saatlerde Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın harekat merkezine girmek için silahla ateş ettiği bilgisini aldığını aktardı.

Karasu, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, olay tarihinde izinli olmasına rağmen neden karargaha geldiğine ilişkin sorusuna, dönemin HKK Genel Sekreteri Veysel Kavak'ın terör ihbarı olduğunu söyleyip gelmesini istediği için karargaha gittiğini söyledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Bunun üzerine görüştüğü Yazgılı'nın, kendisine darbeciler tarafından derdest edildiğini, bileklerine kelepçe takıldığını söylediğini bildiren Karasu, "Kelepçe katıldığı kesin. Çünkü bileklerini gösteriyordu." dedi.

Mahkeme Başkanı Giray, "Yazgılı ateş etmesine rağmen harekat merkezine giremiyor, siz ise basit bir şekilde giriyorsunuz. Herhangi bir zorluk yaşamadınız mı?" sorusunu yöneltti.

Kapıyı hafif bir şekilde zorlayarak içeri girdiğini öne süren Karasu, darbeciler tarafından karargah sorumlusu olarak atandığına ilişkin mesajın kendisine ulaşmadığını iddia etti.

- "60 metrelik yerden bilgi alamıyorsun"

Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra birliğin güvenliğini sağlamak için önlemler aldığını öne süren Karasu, bunun dışında başka bir şey düşünmediğini savundu.

Başbakanlık avukatı İskender Minar'ın, "Genelkurmayın önünde silah sesi duyduğunu söyledin. Terör tehdidi olduğu için karargaha gelmişsin. Saatler geçiyor, terör kim, terörist kim, nereye saldırmışlar? 60 metrelik bir mesafede gelişen bu olayda nedense bilgi alamıyorsunuz" tespiti üzerine Karasu, "Bana bilgiyi vermiyorlar ki alayım. Ama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahı kameraları, bizim görmediğimiz yeri görebiliyor." cevabını vermekle yetindi.