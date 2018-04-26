Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski astsubay Abdullah Emre Sandık savunma yaptı.
Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da evinde bulunduğu sırada Binbaşı Günay Köroğlu'nun, görev yaptığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gelmesi için emir verdiğini söyleyen Sandık, bunun üzerine karargaha gitmek için hazırlık yaptığını ifade etti.
Bu esnada Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişimi karşıtı açıklaması ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın rehin alındığına ilişkin haberleri gördüğünü aktaran Sandık, darbecilerin kontrolündeki alçaktan uçan uçakların sesini de duyduğunu bildirdi.
Karargaha giriş yaptığı sırada Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına vekalet eden Tümgeneral Cevat Yazgılı ile karşılaştığını ifade eden Sandık, "Tümgeneral Yazgılı beni yanına çağırdı. Telaşlı bir hali vardı. Bana, 'Beni tutuklamaya çalışan sen miydin?' diye sordu. Ben de kendimi tanıttım, Köroğlu'nun emriyle geldiğimi söyledim. Bunun üzerine beni gönderdi." dedi.
Odasına gittiği sanık eski Binbaşı Köroğlu'na uçakların neden alçaktan uçtuğunu sorduğunu belirten Sandık, Köroğlu'nun gelişmelerden haberinin olmadığını söylediğini iddia etti.
Köroğlu ile odasında sabah saatlerine kadar televizyon izlediğini, bir ara uyuyakaldığını öne süren Sandık, karargahta bulunduğu süre boyunca darbe girişimine yönelik bir eylemle karşılaşmadığını öne sürdü.
FETÖ ile irtibatının olduğuna ilişkin bir itirafçının dava dosyasına giren beyanını kabul etmeyen Sandık, iddia edildiği gibi örgütle ilişkisinin bulunmadığını öne sürdü.
Çapraz sorgu sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sanığa "Başbakanın açıklamalarını izlemişsin, uçakların alçaktan uçtuğunu da biliyorsun, geldiğin saat itibarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığının da içinde olduğu bir darbe girişimi var. Amirin seni çağırıyor ve sabah saatlerine kadar odada oturduğunu söylüyorsun. Seni, sırf oturman için mi çağırdılar karargaha?" sorusunu yöneltti.
Olay tarihinde astsubay olduğunu, emirleri sorgulama konumunda bulunmadığını söyleyen Sandık, gelişmelere ilişkin komutanlarına soru soramayacağını öne sürdü.
Duruşmaya, verilen aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan sanık eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e Erdoğan'ın kaldığı yerin koordinatlarını vermekle suçlanan sanık eski Yarbay Veli Bilgin'in savunmasıyla devam edilecek.
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