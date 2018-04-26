Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanık eski astsubay Abdullah Emre Sandık savunma yaptı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da evinde bulunduğu sırada Binbaşı Günay Köroğlu'nun, görev yaptığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gelmesi için emir verdiğini söyleyen Sandık, bunun üzerine karargaha gitmek için hazırlık yaptığını ifade etti.

Bu esnada Başbakan Binali Yıldırım'ın darbe girişimi karşıtı açıklaması ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın rehin alındığına ilişkin haberleri gördüğünü aktaran Sandık, darbecilerin kontrolündeki alçaktan uçan uçakların sesini de duyduğunu bildirdi.

Karargaha giriş yaptığı sırada Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına vekalet eden Tümgeneral Cevat Yazgılı ile karşılaştığını ifade eden Sandık, "Tümgeneral Yazgılı beni yanına çağırdı. Telaşlı bir hali vardı. Bana, 'Beni tutuklamaya çalışan sen miydin?' diye sordu. Ben de kendimi tanıttım, Köroğlu'nun emriyle geldiğimi söyledim. Bunun üzerine beni gönderdi." dedi.