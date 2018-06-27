Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Bir grup askerin düğünün yapıldığı salona girdiğini, kendisinin de silahlı bir şekilde dışarıda koruma önlemi aldığını anlatan Veske, bir süre sonra Ünal'ı VİP uçağının bulunduğu havaalanına götürdüklerini söyledi.

Fenerbahçe Orduevine, oradan da helikopterle Abidin Ünal'ın bulunduğu Moda Deniz Kulübüne geçtiklerini anlatan Veske, bu esnada yanında Fatih Kahraman, Mustafa Turgay ve Gökhan Gerboğan'ın da bulunduğunu ifade etti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da kendisini arayan komutanı Fatih Kahraman'ın görev olduğunu söylenerek bir an önce gelmesini istediğini belirten Veske, bunun üzerine Ankara'dan İstanbul'a özel aracıyla gittiğini ifade etti.

Olay tarihinde dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın koruma astsubayı olarak görev yapan sanık eski astsubay Mehmet Veske, savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Pancar, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) tim personeli olduğunu, 15 Temmuz günü sanık eski binbaşı Gökhan Maldar'ın emriyle Konya'dan İstanbul'a gittiklerini, burada Abidin Ünal'ın korumalığını yapacaklarına dair emir aldıklarını iddia etti.

Olay tarihinde Konya 3. Ana Jet Üssünde görevli olmasına rağmen darbe girişimi gecesi Akıncı Üssünde yakalanan sanık eski astsubay Fatih Pancar da emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, darbe teşebbüsünde yer almadığını iddia etti.

Ünal'ın, Akıncı Üssünde tutulduğu odanın önünde nöbet tuttuğunu belirten Veske, odanın iç kısmını görmediği için o esnada neler yaşandığına şahit olamadığını öne sürdü.

Bu sürede darbe girişimi olduğundan haberinin olmadığını öne süren Veske, komutanlarının yanında cep telefonuna bakamadığını, bu nedenle gelişmeleri takip edemediğini savundu.

Fatih Karaman'ın direktiflerine göre hareket ettiğini, Ünal'ın derdest edildiğine ilişkin şüpheli bir durum görmediğini dile getiren Veske, Ankara'ya geldikten sonra Akıncı Üssüne geçtiklerini ifade etti.

Daha sonra Ünal'ın bulunduğu Moda Deniz Kulübüne gittiklerini ifade eden Pancar, burada aralarında generallerin de bulunduğu askerlerin kelepçelendiğini, bunun güvenlik önlemleri kapsamında yapıldığını düşündüğünü iddia etti.

Emirleri sorgulama konumunda olmadığını iddia eden Pancar, emir verilmesi halinde o gece Genelkurmay Başkanını da aynı şekilde derdest edebileceğini söyledi.

Suçsuz olduğunu iddia eden Pancar, tahliyesini istedi.

Bazı sanık avukatlarının mahkeme salonunda hazır olmaması nedeniyle duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

