Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davada savunma yapan dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın koruması sanık Gökhan Gerboğa, "Benim görevim Abidin Ünal'ı korumaktı. Kılına dahi zarar gelmeden Akıncı Üssü'ne ulaşmasını sağladım." dedi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Gerboğa, hakkında hiçbir somut delil ve suçlama bulunmadığını, birkaç "kendini bilmez" mesai arkadaşının kendisini FETÖ'cü olarak fişlemesi sonucu Konya'da gözaltına alındığını öne sürdü. Darbe girişiminden kısa süre önce dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın koruması olarak atandığını ifade eden Gerboğa, "Görev hayatım boyunca hiçbir disiplinsizlik yapmadım, ceza almadım. TSK'nın onuruna leke sürecek hiçbir iş yapmadım. Amirlerim dışında kimseden talimat almadım. Hiçbir terör örgütüyle ilgim yok. Askerlik bilinci gereği verilen emirleri yerine getiririm." diye konuştu.

Koruma görevine yeni atandığı için yeterli deneyimi bulunmadığını aktaran Gerboğa, şu iddialarda bulundu: "(Koruma ekibinden) Fatih Kahraman başçavuş, İstanbul'a gelip koruma görevine katılmamı istedi. Ankara'dan İstanbul'a vardık. Fatih başçavuşla buluşup Fenerbahçe Orduevine gittik. Buradan bir helikopterle Ünal'ın bulunduğu Moda Deniz Kulübüne geçtik. Burada Fatih başçavuş, Ünal'a, 'Komutanım, sizin güvenliğinizi almaya geldik.' dedi. Ünal'ın bulunduğu odadaki diğer insanlar sivil kıyafetliydi. Ben kimseyi tanımıyordum. Pür dikkat odadakileri gözledim. Ünal telefonla görüşmeler yaptı. Odadan ayrılıp helikoptere geçtik. Zor kullanmadık, tehdit etmedik, askerliğe ayrıkı bir davranışta bulunmadık. Ünal ile Akıncı Üssü'ne geldik. Ünal, görev boyunca kendi hür iradesiyle hareket etti. Uçuş ekibine iyi akşamlar dileyip uçağa öyle bindi. Gayet sakin, her şey normalmiş gibi davranıyordu. O an yaşananların bir darbe olacağını hiç düşünmedim." - "Akıncı'da bulunduğum için gözaltına alınmadım" Uçakla Sabiha Gökçen Havalimanından Akıncı'daki 141. Filoya geldiklerini belirten Gerboğa, Ünal'ın sanıklardan eski Albay Ahmet Özçetin ile bir odaya girdiğini, bir süre sonra Özçetin'in odadan çıkıp ayrıldığını öne sürdü.

Bu sırada Fatih Kahraman'ın kendilerine komutanın emniyetini almaları, üsteki kimseye güvenmemeleri yönünde talimat verdiğini aktaran Gerboğa, "Biz de ertesi güne kadar komutanın güvenliğini sağladık. Emirlerini yerine getirdik. Çay, su ikram ettik. Ertesi gün üsse bomba atıldı. Fatih başçavuş sivil kıyafetlerimizi giymemizi istedi. Bu sırada pilotların ifade vereceğini duyduk. Bizim de ifademiz alınır mı diye düşündük. Abidin Ünal'ın emirleri doğrultusunda orada bulunduğumuz için içimiz rahattı." diye konuştu. Sabah saatlerinde sanıklardan eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün Ünal'ın bulunduğu yere geldiğini aktaran Gerboğa, Öztürk ve Ünal'ın birlikte ayrıldığını, kendilerinin araç olmadığı için Akıncı'da kaldığını söyledi. Daha sonra Hava Kuvvetleri karargahına geçip Ünal ile çalışmaya devam ettiğini belirten Gerboğa, "Ben o gece Akıncı'da bulunduğum için gözaltına alınmadım. Yakalama emrimde 3. Ana Jet Üssü personeli olduğum ve örgüt üyesi personel listesinde adımın bulunduğu yazılıyordu. Fişleme listesinde adım olduğu için gözaltına alındım." diye konuştu.