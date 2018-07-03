Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, 460 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dünkü celsede savunmasını tamamlayamayan İstanbul'da Moda Deniz Kulübü'ndeki düğün baskınına katılan helikopter pilotu eski binbaşı Mehmet Fatih Özkan savunmasına devam etti.

Özkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde emirleri sorgulama gibi bir tutum olmadığını, bu yüzden o gece verilen emirleri komutana güven esasıyla yerine getirdiğini savundu.

Hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile bağlantılı okul ya da yurtta kalmadığını ve bu yapının toplantılarına katılmadığını ileri süren Mehmet Fatih Özkan, tahliye talebinde bulundu.

Çapraz sorgusu sırasında görevi olmamasına rağmen neden 14 Temmuz'da İstanbul'a gittiğine ilişkin soruya ise sanık Özkan, filo komutanı Alparslan Şahin'in emriyle darbe girişiminden bir gün önce Gökhan Maldar ile birlikte eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'le görüştüklerini belirtti.