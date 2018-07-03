Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, 460 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Dünkü celsede savunmasını tamamlayamayan İstanbul'da Moda Deniz Kulübü'ndeki düğün baskınına katılan helikopter pilotu eski binbaşı Mehmet Fatih Özkan savunmasına devam etti.
Özkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde emirleri sorgulama gibi bir tutum olmadığını, bu yüzden o gece verilen emirleri komutana güven esasıyla yerine getirdiğini savundu.
Hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile bağlantılı okul ya da yurtta kalmadığını ve bu yapının toplantılarına katılmadığını ileri süren Mehmet Fatih Özkan, tahliye talebinde bulundu.
Çapraz sorgusu sırasında görevi olmamasına rağmen neden 14 Temmuz'da İstanbul'a gittiğine ilişkin soruya ise sanık Özkan, filo komutanı Alparslan Şahin'in emriyle darbe girişiminden bir gün önce Gökhan Maldar ile birlikte eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'le görüştüklerini belirtti.
Darbe girişimi gecesi eski tuğgeneral Sönmezateş'i neden aradığına ilişkin soruya Özkan, telefonunun gece boyunca kapalı olduğunu, sadece bir kez kardeşiyle görüştüğünü öne sürdü.
Sanıklardan Alparslan Şahin ise söz alarak sanığın doğruları konuşmadığını söyledi.
Şahin'in, "Yalova'da bir göreve gidiyorsunuz, gizli görev dediğimi iddia ediyorsunuz. Ben filo komutanıyım, uçuş ekibi filo komutanından yazılı görev emrini görmeden uçuşa gitmez. Siz neden gittiniz?" sorusunu sanık Özkan, "Gizli görev için Yalova'ya gideceksiniz dediniz. Yazılı emir olmadan da gidilebilir." diye cevapladı.
Sanık Mehmet Fatih Özkan, cumhuriyet savcısı Adnan Gümüş'ün "14 Temmuz'da İstanbul'a gidiyorsun tuğgeneralle görüşüyorsun. Bir plan var anlatmıyorsun ama ben 'plan neydi' diye sormayacağım. 15 Temmuz'daki harekat tarzıyla 14'ündeki sana sunulan plan arasında fark oldu mu? 14'ünde senin yapacağını düşündüğün işle 15'indeki iş aynı mıydı? sorusuna ise "Benim bildiğim iş, komutanların tahliyesiydi. Daha önceki görevlerle hiçbir farkı yoktu. Bilmem gereken ve yapmam gereken dışında başka bir şey görmedim. Ben sadece helikopteri kullandım." diye yanıt verdi.
Sanığın 9 saat süren savunmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
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