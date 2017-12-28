Akıncı Üssü davası

İlleez, uçakta bir şey görmeden ve duymadan beklediğini savunarak, uçaktayken Acuce'nin verdiği koordinatların Gölbaşı olduğunu gördüğünü söyledi.

İlleez, 15 Temmuz'da Kurmay Yarbay Olgun Acuce'nin çağırıp, "Gören" uçağı için teknik destek istediğini belirterek, Akıncı Üssü'ne kanunsuz bir eylem olacağını bilmeden, teknik destek için gittiğini iddia etti. Uçakta kamerayı kullanacak ekip olmadığından, acil bir terörle mücadele harekatı olduğu söylendiği için uçağa bindiğini savunan İlleez, kamera operatörünün telsizinin bulunmadığını, bu yüzden kule ve radarla yapılan konuşmaları da duymadığını öne sürdü.

Gölbaşında TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın aklına geldiğini ama gördüğü yerin Özel Harekat Daire Başkanlığı olduğunu daha sonra ifade verirken öğrendiğini öne süren İlleez, kameradan baktığında burada bir ısı kaynağı gördüğünü, bölgeye bombalı araç veya roketli saldırı tarzı bir eylem düzenlendiğini düşündüğünü iddia etti. Bu yüzden bölgeyi ve çevresini tarayıp nereden saldırı yapılmış olabileceğini tespit etmeye çalıştığını dile getiren İlleez, bir süre sonra birim mühimmatının düştüğünü ve patlamasını gördüğünü, ne olduğunu anlayamadığını aktardı.

İlleez, daha sonra Acuce'nin "Bir anormallik var" diyerek kokpite gittiğini hatırladığını belirterek, kendisinin de 'Ankara'da saldırıya uğrayan başka yer var mı?' diye Merkez Orduevi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi yerlere bakmaya başladığını anlattı.

Eskişehir'deki Birleştirilmiş Harekat Merkezi ile görüşemediklerini, ancak ilerleyen saatlerde Kayseri'den kalkan nakliye uçaklarıyla kurulan irtibat sonrası darbe girişiminden haberdar olduklarını ve inişe geçtiklerini savunan İlleez, "Gören" uçağının bu nakliye uçaklarıyla Malatya'ya indiğini kaydetti.

İlleez, "Gören uçağı 15 Temmuz'da hedef tarifi yapmadı, koordinat vermedi, lazer işaretlemesi yapmadı ve darbecilere kendini kullandırmadı." dedi.

Malatya'ya iniş yaptıktan sonra gözaltına alınıp sonrasında da tutuklandığını belirten İlleez, tahliye talebinde bulundu.

(AA)