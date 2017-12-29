Akıncı Üssü davası

Uçak komutanı Mehmet Teoman Kalmaz'ın görevin gizli olduğunu, bakım yapanlara da bunu söylememeleri gerektiği şeklinde konuştuğunu iddia eden Emiroğlu, Akıncı'ya iniş yaptıklarında dikkat çekici bir duruma şahitlik etmediklerini öne sürdü. Emiroğlu, Akıncı'da bir yarbay ve binbaşı uçağa bindikten sonra kalkış yaptıklarını ancak üste bir sıkıntı görmediğini iddia etti.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Emiroğlu, uçuş teknisyeni olduğunu bildirdi. Emiroğlu, 14 Temmuz'da nöbet istirahatli bulunduğunu, 15 Temmuz'da ise "Gören" uçağında uçuş yazıldığını belirterek, o gün öğleden sonra filoya gelip uçuş için üstünü değiştirdiğini söyledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo'da görevli sanık eski teknisyen astsubaylar Adem Emiroğlu ile Mesut Bayar savunma yaptı.

Önündeki küçük monitörden Gölbaşı'nda atılan bombayı gördüğünü, uçaktaki diğer rütbeliler gibi anlamlandıramadığını anlatan Emiroğlu, kendi işine yoğunlaştığını, telsizi olmadığı için de konuşmaları duymadığını savundu.

Emiroğlu, daha sonra Malatya'ya iniş yaptıklarını belirterek, gözaltına alınmadan evvel televizyondan darbe girişiminde bulunulduğunu öğrendiğini söyledi. Adem Emiroğlu, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Yükleme teknisyeni olduğunu belirten Mesut Bayar da iddianamede isnat edilen suçlamaları reddetti.

15 Temmuz'da "Gören" uçağında görev verildiğini ve 040 numaralı uçakta iş başı yaptığını anlatan Bayar, telsizi olmadığı için konuşmaları da duymadığını iddia etti.

Bayar, tahliyesini ve beraatini istedi.

(AA)