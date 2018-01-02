Akıncı Üssü davası

Kaya, iniş yaptıktan sonra Akıncı'nın harekat komutanı Ahmet Özçetin'in kendilerinin yanına gelip 141. Filo'da dinlenebileceklerini söyleyip ayrıldığını, burada bir süre bekledikten sonra kalkış yapacaklarının bildirilmesi üzerine, "Gören" ekibi olarak Olgun Acuce ve Mustafa İlleez'in de binmesinin ardından havalandıklarını anlattı.

Kayseri'den kalkıp Akıncı'ya gelen ve darbe girişimi gecesi uçuş yapan, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı 221. Filo'da görevli "Gören" uçağının ikinci pilotu sanık eski üsteğmen Mehmet Kaya, savunmasında, filo komutanının test kapsamlı bir uçuş yapılacağını söylediğini, saat 15.58'de kalkıp, saat 16.46'da Akıncı'ya iniş yaptıklarını söyledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

"Gören" sisteminin henüz kabulünün olmadığını, Akıncı'ya da test için gittiklerini bildiğini öne süren Gökten, saat 16.15'te kalkıp, saat 17.00'de Ankara'ya geldiklerini ifade etti.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı 221. Filo'da görevli sanık eski astsubay Ahmet Gökten de savunmasında, 15 Temmuz'da Akıncı'ya giden 023 numaralı "Gören" uçağında teknisyen olarak görev yaptığını söyledi.

Darbe girişimine iştirak etmediğini, kanunsuz bir emre uymadığını iddia eden Kaya, FETÖ/PDY ile de bir bağı olmadığını ileri sürdü.

Kaya, Kayseri'deki üs komutanına vekalet eden harekat komutanı Erhan Baltacıoğlu'nun, Akıncı'nın talimatlarına uyulması gerektiğini söylediğini öne sürerek, ilerleyen saatlerde darbe girişiminden haberdar olduklarını ve havadaki diğer kargo uçaklarıyla Malatya'ya indiklerini aktardı.

Gölbaşı'na gittiklerini, buradaki Özel Kuvvetler Komutanlığına terör saldırısı olacağını düşündüğünü savunan Kaya, Özel Harekat Daire Başkanlığında yaşananların ardından yaptıkları çelişkili telsiz konuşmaları sonrası bölgede beklemede kaldıklarını iddia etti.

Gökten, Akıncı'ya gelen ilk "Gören" uçağının kalkmasından sonra üsse helikopterlerin indiğini, bu helikopterlerden silahlı askerler ve bazı sivillerin indiğini belirterek, askerlerin sivil giyimli kişilere "komutanım" diye hitap ettiğini bildirdi.

Ayrıca rütbeli birinin, bir askere 10-15 kişinin Türksat'ın bahçesine bırakılmasına yönelik verdiği emre de şahit olduğunu vurgulayan Gökten, ortamdaki karışıklıktan dolayı ekip olarak uçağa geçtiklerini kaydetti. Gökten, uçakta ailesinin araması sonrası darbe girişiminden haberdar olduğunu, darbe girişimine karışmadığını savundu.

Sabaha kadar uçakta beklediklerini ancak üsse yapılan atışların ardından güvenlikleri için 141. Filo'ya geçtiklerini anlatan Gökten, uçak komutanı Harun Eraslan'ın Albay İhsan Korkmaz ile konuşmasının ardından üsten çıktıklarını belirtti.

Gökten, iki polis noktasında da kimlik gösterdiklerini ve diğer teknisyen Ferdi Dal ile kendisinin astsubay olduğu için bırakıldığını, buradan önce AŞTİ'ye, oradan da Kayseri'ye geldiklerini dile getirdi.

Darbe girişiminin ardından 4 ay çalıştığını, 22 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklandığını bildiren Gökten, sonraki süreçte de ihraç edildiğini söyledi.

Gökten, emir komuta zinciri içinde, filo komutanının emirlerini yerine getirdiğini, darbe girişimine iştirak etmediğini öne sürdü.

Ahmet Gökten, tahliyesini talep etti.

(AA)