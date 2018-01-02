HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:06 | Son Güncelleme 52 dakika önce

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Kayseri'den kalkıp Akıncı'ya gelen ve darbe girişimi gecesi uçuş yapan, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı 221. Filo'da görevli "Gören" uçağının ikinci pilotu sanık eski üsteğmen Mehmet Kaya, savunmasında, filo komutanının test kapsamlı bir uçuş yapılacağını söylediğini, saat 15.58'de kalkıp, saat 16.46'da Akıncı'ya iniş yaptıklarını söyledi.

Kaya, iniş yaptıktan sonra Akıncı'nın harekat komutanı Ahmet Özçetin'in kendilerinin yanına gelip 141. Filo'da dinlenebileceklerini söyleyip ayrıldığını, burada bir süre bekledikten sonra kalkış yapacaklarının bildirilmesi üzerine, "Gören" ekibi olarak Olgun Acuce ve Mustafa İlleez'in de binmesinin ardından havalandıklarını anlattı.

Gölbaşı'na gittiklerini, buradaki Özel Kuvvetler Komutanlığına terör saldırısı olacağını düşündüğünü savunan Kaya, Özel Harekat Daire Başkanlığında yaşananların ardından yaptıkları çelişkili telsiz konuşmaları sonrası bölgede beklemede kaldıklarını iddia etti.

Kaya, Kayseri'deki üs komutanına vekalet eden harekat komutanı Erhan Baltacıoğlu'nun, Akıncı'nın talimatlarına uyulması gerektiğini söylediğini öne sürerek, ilerleyen saatlerde darbe girişiminden haberdar olduklarını ve havadaki diğer kargo uçaklarıyla Malatya'ya indiklerini aktardı.

Darbe girişimine iştirak etmediğini, kanunsuz bir emre uymadığını iddia eden Kaya, FETÖ/PDY ile de bir bağı olmadığını ileri sürdü.

Kaya, tahliye talebinde bulundu.

- Eski teknisyen astsubay Gökten'in savunması

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı 221. Filo'da görevli sanık eski astsubay Ahmet Gökten de savunmasında, 15 Temmuz'da Akıncı'ya giden 023 numaralı "Gören" uçağında teknisyen olarak görev yaptığını söyledi.

"Gören" sisteminin henüz kabulünün olmadığını, Akıncı'ya da test için gittiklerini bildiğini öne süren Gökten, saat 16.15'te kalkıp, saat 17.00'de Ankara'ya geldiklerini ifade etti.

Gökten, Akıncı'ya gelen ilk "Gören" uçağının kalkmasından sonra üsse helikopterlerin indiğini, bu helikopterlerden silahlı askerler ve bazı sivillerin indiğini belirterek, askerlerin sivil giyimli kişilere "komutanım" diye hitap ettiğini bildirdi.

Ayrıca rütbeli birinin, bir askere 10-15 kişinin Türksat'ın bahçesine bırakılmasına yönelik verdiği emre de şahit olduğunu vurgulayan Gökten, ortamdaki karışıklıktan dolayı ekip olarak uçağa geçtiklerini kaydetti. Gökten, uçakta ailesinin araması sonrası darbe girişiminden haberdar olduğunu, darbe girişimine karışmadığını savundu.

Sabaha kadar uçakta beklediklerini ancak üsse yapılan atışların ardından güvenlikleri için 141. Filo'ya geçtiklerini anlatan Gökten, uçak komutanı Harun Eraslan'ın Albay İhsan Korkmaz ile konuşmasının ardından üsten çıktıklarını belirtti.

Gökten, iki polis noktasında da kimlik gösterdiklerini ve diğer teknisyen Ferdi Dal ile kendisinin astsubay olduğu için bırakıldığını, buradan önce AŞTİ'ye, oradan da Kayseri'ye geldiklerini dile getirdi.

Darbe girişiminin ardından 4 ay çalıştığını, 22 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklandığını bildiren Gökten, sonraki süreçte de ihraç edildiğini söyledi.

Gökten, emir komuta zinciri içinde, filo komutanının emirlerini yerine getirdiğini, darbe girişimine iştirak etmediğini öne sürdü.

Ahmet Gökten, tahliyesini talep etti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Abdullah Gül için bomba sözler: Gül Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

Abdullah Gül için bomba sözler: Gül Erdoğan’ın karşısında aday mı olacak?

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Sarma sigara içenleri üzecek zam

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Bana da soruşturma açsınlar' dileği gerçek oldu! 'Sapkın' öğretmeni destekleyen öğretmene şok

'Bana da soruşturma açsınlar' dileği gerçek oldu! 'Sapkın' öğretmeni destekleyen öğretmene şok

Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir

Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir

3. Havalimanı için Karadeniz’e 15 bin metrekarelik dolgu

3. Havalimanı için Karadeniz’e 15 bin metrekarelik dolgu

CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.