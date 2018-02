Akıncı Üssü davası

Türk, bir başka soru üzerine, darbe girişimi sırasında saat 02.00'ye kadar odasında dinlendiğini, istirahat halinde olduğu için uçuşlardan haberdar olmadığını öne sürdü. Sanık, "Uçakta bulunduğunuzu iddia ettiğiniz zamanda başka bir uçak veya pilot gördünüz mü?" sorusuna karşılık, "Take off havuzu karanlık bir bölgedir. Bu nedenle yandaki uçakta kimin olduğunu bilemezsiniz. Teşhis etmem imkansız. Hat bölgesinde ise kimseyi görmedim. Uçuşa beraber gittiğim kimse de yoktu." sözlerini kullandı.

O gece uçacak pilotların listesinin kim tarafından hazırladığı, listenin hazırlanmasında Akıncı'da bulunan sivillerin etkisinin olup olmadığının sorulması üzerine Türk, "Filo komutanı Hakan Karakuş, filoda o an bulunan kişilere TMH olacağını söylemiş. Benim anladığım doğaçlama gelişen bir olay." sözlerini kullandı.

"Darbe faaliyetini kimin yaptığını düşündün mü?" sorusuna karşılık Türk, "Buradaki insanlar emin olun çok yetişkin, her konuda, her bilgiye sahip, her harekatı yapabilecek kişiler. Bu insanlara uygun imkan verilirse uygun dokümanlar getirilirse belki olayların çözümünde çok daha fazla yardımcı olabiliriz." dedi.

"Siz uçmadığınızı iddia ediyorsunuz. Uçuş yaptığınız, havada bulunduğunuz iddia edilen saatlerde telefonunuzdan sinyal kaydı alınamıyor. Sadece sizin değil, sizinle birlikte uçan pilotun da telefonu sinyal vermiyor. Bu bir tesadüf mü? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Türk, "Bu konuyu incelemedim, bilmiyorum. Daha sonra cevap verebilirim." şeklinde konuştu.

Türk, "Uçağı arızalanınca yerdeki yedek uçaklardan birine geçmeyi düşündün mü?" sorusunu, "Yedek uçağa geçilebileceğini biliyorum. Arızayı bildirdim, gidermeye çalıştım. Daha sonra da darbe olduğunu öğrendim." diye cevapladı. "Tek uçakla TMH'ye kalkmanız uygun mu?" sorusuna karşılık Türk, zaman zaman tek uçakla da TMH'ye katıldıklarını söyledi.

Türk, sanıklardan Hakan Çiçek'in "Benim kurmay subay ağabeyi olduğum iddia ediliyor. Beni daha önce gördün mü, tanıyor musun?" sorusuna da "Tanımıyorum." karşılığını verdi.

Türk'ün savunmasının ardından duruşma, yarın devam edilmek üzere tamamlandı.