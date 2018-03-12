Akıncı Üssü davası

Kavak, mesaideyken saat 19.06'da uçuş yasağı bilgisi geldiğini, bunun kimden, hangi kapsamda olduğunu öğrenmek için Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi ile konuştuğunu, teröristle mücadele uçuşlarının açık olduğu bilgisini edindiğini dile getirdi. Kavak, saat 19.30'da bu durumu iletmek üzere izindeki Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ı aradığını ifade etti.

Orgeneral Ünal'a saat 08.00'de Etimesgut'ta brifing verdikten sonra komutanlığa döndüğünü ve çalışmaya devam ettiğini anlatan Kavak, akşam saatlerine kadar rutin işlerini sürdürdüğünü ve kurmay başkanına iletilecek hususlar hakkında çalıştığını bildirdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

Tümgeneral Cevat Yazgılı ile de durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Kavak, saat 20.10 civarı Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezi'nden aranıp terör ve sızma ihtimaline karşı tedbirli olmalarının gerektiğinin bildirildiğini iddia etti. Kavak, zaten terör saldırıları nedeniyle yapılan bu uyarıların kanıksandığını, ihbarların rutin hale geldiğini öne sürdü.

Hasan Hüseyin Demiraslan ile uçuşların kısmen de olsa açıldığına ilişkin konuştuklarını dile getiren Kavak, terör eylemi bilgisi üzerinde çok durmadan nöbetçi amirine emniyet tedbirlerini gözden geçirmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Kavak, saat 20.17'de Abidin Ünal'ı özel sekreterinin telefonundan arayıp görüştüğünü, onun da uçuş yasağından haberi olduğunu ifade ederek, Ünal'ın "Teröristle mücadele harekatı için veya hazırlık için F-16 pilotları Akıncı'ya gitsin." dediğini, buna şaşırdığını ve anlam veremediğini iddia etti.

Emri yerine getirmek için gerekli talimatları verdiğini ileri süren Kavak, bu arada Ali Durmuş'u da Akıncı'ya yönlendirdiğini söyledi.