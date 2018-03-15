Akıncı Üssü davası

Buradan araçla 20.45 civarı Merasim Sokak'taki evine geçtiğini ifade eden Gündüz, yorgun olduğu için uyuduğunu, 22.15 civarı büyük bir gürültüyle kanepeden düşerek uyandığını söyledi.

Sanık eski tuğgeneral Aydın Gündüz savunmasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğunu belirterek, 15 Temmuz'da devre arkadaşı Uğur Buldu'nun babasının cenazesine katılmak üzere personel için ayarlanan bir uçakla Erzincan'a gittiğini söyledi.

Gündüz, daha önce yaşanan terör saldırısı nedeniyle balkona çıkıp etrafa baktığını ancak etrafta alev ya da duman görmediğini, kısa süre sonra bir F-16'nın geçtiğini gördüğünü belirtti.

Üst kat komşusu tuğgeneral Necip Yılmaz'ı aradığını, ne olduğunu sorduğunu ancak onun da ne olduğunu bilmediğini söylediğini dile getiren Gündüz, Yılmaz'ın evine çıktığını bildirdi. Yılmaz'ın Korgeneral Yılmaz Özkaya'yı aradığını belirten Gündüz, Özkaya'nın da ne olduğunu bilmediğini ancak ikisinin de karargaha gidip ne olduğunu öğrendikten sonra bilgilendirmelerini istediğini iddia etti.

Gündüz, evine inip 23.07'de birinci sicil amiri Tümgeneral Cevat Yazgılı'yı makam telefonundan aradığını ancak açan olmadığını, bir süre sonra bu telefondan birinin aradığını, önce komutanı sandığı kişinin, "komutanım" diye hitap ettiğini söyledi. Gündüz, genel sekreter olabileceğini düşündüğü bu kişinin, ortamın karışık olduğunu, gelmesinin iyi olacağını söylediğini öne sürdü.

Araç istemesine ve önce "tamam" denilmesine rağmen, kırmızı alarm verildiğini ve giriş çıkışların yasaklandığını, aracının iptal edilmesi üzerine bina dışında Necip Yılmaz ile buluşup kuvvete gittiklerini söyleyen Gündüz, 4 No'lu kapıda yaklaşık 45 dakikadır beklediğini öğrendikleri tuğgeneral Fikri Özgür'ü gördüklerini bildirdi.