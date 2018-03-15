Akıncı Üssü davası

Akşam 18.00 gibi tuğgeneral Kemal Mutlum'un harekat merkezine gelip terörle mücadele harekatı olduğunu, harekat merkezi amiri albay Devrim Orhan'ı sorduğunu ve çağırmalarını istediğini belirten Cılız, ona ulaşamadığını ancak bir süre sonra Orhan'ın kendiliğinden geldiğini iddia etti.

Cılız, Datça Hava Radar Mevzi Komutanlığı'ndan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne 2016'da tercihinde olmamasına rağmen uçuş takip astsubayı olarak ataması yapıldığını belirterek, 20 Haziran'da göreve başladığını ve 15 Temmuz'da ilk nöbetini tuttuğunu söyledi.

Cılız, planlı uçuşların listesini çıkarırken albay Devrim Orhan'ın, Antalya'da Solo Türk gösteri uçuşu olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın da Antalya'da bulunup bulunmadığını sorduğunu dile getirerek, bunun uçuş planında bulunmadığını, Eskişehir ve Esenboğa'ya da bunu sorduğunu söyledi. Cılız, Orhan'a bilgi verdiğini ancak Antalya meydana da sormasını istemesi üzerine orayı da arayıp görüştüğünü ve durumu teyit ettiğini aktardı.

Bir süre sonra, 19.00 civarında havada uçak kalmamasıyla ilgili durumu öğrendiklerini ifade eden Cılız, ancak kısa süre sonra Solo Türk ve bazı uçuşlara izin verildiğini aktardı.

Cılız, bu arada Kemal Mutlum'un "kırmızı alarm" diyerek can güvenliği gerekçesiyle kapıları kapattırdığını belirterek, Mutlum'un, telefonlara bakmamalarını, gerekirse kendisinin bakacağını söylediğini öne sürdü.

Ne olduğunu anlamadan beklerken Kurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Cevat Yazgılı ve beraberindeki bazı personelin harekat merkezinin kapısını zorladığını kameradan gördüklerini ve şaşkınlık içinde kaldıklarını savunan Cılız, Mutlum'un kapıya telefonla uluşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını söyledi.