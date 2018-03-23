HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 21:33 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı Gümüş, tutuklu sanıklardan 13'ünün adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, delil durumu ve suç vasfının değişme ihtimali dikkate alınarak tutuklu sanıklardan 13'ünün adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edilmesini talep etti.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler, gaziler ve şehit yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, daha önce verilen ara kararlar gereği dosyaya gönderilen bilgi ve belgeleri okudu.

- Cumhuriyet Savcısı görüş bildirdi

Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Gümüş, mütalaasını sundu.

Gümüş, duruşmada sanıklar müdafileri ve sanıkların hakaret ve tehdit suçlarına yönelik suç duyurusu taleplerine ilişkin, duruşma zaptı ve görüntülü ses kayıtlarının eklenerek gereği için Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi talebinde bulundu. Gümüş, bu kapsamda bir celsede bir kısım sanıklar müdafisi Ayten İzmirli'nin, soruşturmayı yapan ve iddianameyi hazırlayan görevli savcıları hedef alarak "İddianameyi hazırlayan savcılar tükürüp kaçtı, biz temizlemeye çalışıyoruz. İddianamenin bir başlığı, bir de savcı ismi doğrudur." şeklindeki beyanının savunma dokunulmazlığı ve eleştiri sınırlarını aşarak hakaret suçunu oluşturabileceği göz önüne alınarak hakkında gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulmasını mütalaa etti.

Rütbeli sanıklara tahsisli makam, cep telefonları ile sabit ve dahili hatların listelerinin ve 14-15-16 Temmuz'a ait görüşme kayıtlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığından istenmesini talep eden savcı, Adana 10. Üs Komutanlığında görevli sanıkların eylemleri yönünden dönemin Adana valisi ve emniyet müdürünün tanık olarak dinlenmesi için ilgili yer mahkemesine talimat yazılmasını istedi.

Duruşma savcısı, incelemesi biten bilgisayar, telefon ve diğer dijital materyal ve eşyalarla ilgili, suçta kullanılan cep telefonu, sim kartlar ve silahlar haricindekilerin imajıyla birlikte sahiplerine iadesine karar verilmesini isteyerek haklarında dava açılmayan üçüncü kişilere ait eşyaların hak sahiplerine, resmi kurumlara ait materyallerin de ilgili kurumlara iadesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Gümüş, savunmaları alınan tutuklu sanıklar Mikail Kaynak, Namık Karkaç, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Hakan Teyyare, Abdullah Gençay, Orhan Kahraman, Caner Gökçeoğlu, Hasan Kargın, Tuğrul Cılız, Erhan Balcı, Eray Kızıltaş ve Burhan Yaranç'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla tahliyesini, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının görüşünün ardından müzakere için duruşmaya ara verdi.

İstanbul ve Ankara'da hareketlilik! Gözaltılar varİstanbul ve Ankara'da hareketlilik! Gözaltılar var
Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!
Fethullah Gülen o ülkeye gitmek istiyor!Fethullah Gülen o ülkeye gitmek istiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ara karar Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

İlginizi Çekebilir

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.