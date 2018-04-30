Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Dava dosyasında müşteki olarak yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi de duruşmada hazır bulundu.
Darbe girişimi sırasında Mendi'yi derdest ederek Akıncı Üssü'ne götüren ekipte yer alan sanık eski astsubay Tuncer Nergis, savunma yaptı.
Polis, savcılık ve sulh ceza hakimliğindeki ifadelerini kabul etmeyen Nergis, mahkeme huzurundaki beyanlarının esas alınmasını istedi.
Tutuklanmadan önce Jandarma Genel Komutanlığı karargahında görev yaptığını söyleyen Nergis, olay günü sanık eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş'in kendisini aradığını kaydetti.
Sanık Nergis, Mendi'yi, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının katılacağı toplantı için güvenli şekilde Akıncı Üssüne götüreceğini belirten Ermiş'in bu konuda kendisine yardım etmesini istediğini söyledi.
Bunun üzerine sanık astsubaylar Oktay Esen ve Ertuğrul Özdemir'i arayarak bu durumu paylaşıp destek istediğini ifade eden Nergis, daha sonra Ermiş ile buluştuklarını belirtti.
Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahından silah seslerinin gelmesi üzerine Ermiş ve arkadaşlarıyla Mendi'nin bulunduğu Gazi Orduevine gittiklerini belirten Nergis, burada Ermiş ile Mendi'nin görüştüklerini belirtti.
Daha sonra ikilinin makam aracına geçtiğini ifade eden Nergis, başka bir araçla onları takip ederek Akıncı Üssü'ne geçtiklerini söyledi.
Bu süreçte Mendi'nin alıkonulduğuna ilişkin herhangi bir emare bulunmadığını iddia eden Nergis, Akıncı Üssü'ne geldiklerinde Mendi'nin bir subayın eşliğinde toplantının yapılacağı binaya gittiğini öne sürdü.
Gecenin ilerleyen saatlerinde darbe girişimi olduğuna dair bilgi aldığını belirten Nergis, sabah saatlerinde Ermiş ile üssün girişini tutan polislere teslim olduklarını söyledi.
Suçsuz olduğunu, Mendi'yi derdest etmediğini iddia eden Nergis, tahliye talebinde bulundu.
- ByLock kullanıcısı çıktı
İddianamede FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u 10 Nisan 2014'te kullanmaya başladığı tespit edilen Nergis, söz konusu programı telefonuna indirmediğini öne sürdü.
Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Nergis'e, müşteki avukatı Akif Özkan, "Konya'da görevli olan Timurcan Ermiş, Ankara'ya geliyor, kendisine görev verildiğini söyleyerek sizden yardım istiyor. Siz de bunun üzerine bir kaç kişiyi alarak Mendi'yi Akıncı'ya götürüyorsunuz. Bu durumu bağlı olduğunuz komutanlarınıza bildirdiniz mi?" diye sordu.
Geçmiş yıllarda Ermiş'in emir astsubaylığını yaptığını, bu nedenle kendisine yardım ettiğini savunan Nergis, "Ben Jandarma Genel Komutanının emirdeydim. O, benim komutanımın da komutanıdır." cevabını verdi.
Öte yandan iddianamede sanık Nergis ile ilgili şu tespite yer veriliyor:
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduğu, suç tarihinde Jandarma Genel Komutanlığında idari işler bölümünde astsubay rütbesiyle görev yaptığı, kullanmış olduğu telefona 10 Nisan 2014'te ByLock programını yüklediği ve kullandığı, şüphelinin 15 Temmuz 2016'da kendisine verilen darbe görevi gereği Cumali Pusat, Ertuğrul Özdemir ile Ankara Gazi Orduevine geldikleri, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin zorla Akıncı Üssü'ne götürülmesi eylemine iştirak ettikleri anlaşılmıştır."
Duruşmaya devam ediliyor.
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