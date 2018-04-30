Akıncı Üssü davası

Sanık Nergis, Mendi'yi, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının katılacağı toplantı için güvenli şekilde Akıncı Üssüne götüreceğini belirten Ermiş'in bu konuda kendisine yardım etmesini istediğini söyledi.

Tutuklanmadan önce Jandarma Genel Komutanlığı karargahında görev yaptığını söyleyen Nergis, olay günü sanık eski Konya Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Timurcan Ermiş'in kendisini aradığını kaydetti.

Darbe girişimi sırasında Mendi'yi derdest ederek Akıncı Üssü'ne götüren ekipte yer alan sanık eski astsubay Tuncer Nergis, savunma yaptı.

Dava dosyasında müşteki olarak yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi de duruşmada hazır bulundu.

Bunun üzerine sanık astsubaylar Oktay Esen ve Ertuğrul Özdemir'i arayarak bu durumu paylaşıp destek istediğini ifade eden Nergis, daha sonra Ermiş ile buluştuklarını belirtti.

Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahından silah seslerinin gelmesi üzerine Ermiş ve arkadaşlarıyla Mendi'nin bulunduğu Gazi Orduevine gittiklerini belirten Nergis, burada Ermiş ile Mendi'nin görüştüklerini belirtti.

Daha sonra ikilinin makam aracına geçtiğini ifade eden Nergis, başka bir araçla onları takip ederek Akıncı Üssü'ne geçtiklerini söyledi.

Bu süreçte Mendi'nin alıkonulduğuna ilişkin herhangi bir emare bulunmadığını iddia eden Nergis, Akıncı Üssü'ne geldiklerinde Mendi'nin bir subayın eşliğinde toplantının yapılacağı binaya gittiğini öne sürdü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde darbe girişimi olduğuna dair bilgi aldığını belirten Nergis, sabah saatlerinde Ermiş ile üssün girişini tutan polislere teslim olduklarını söyledi.

Suçsuz olduğunu, Mendi'yi derdest etmediğini iddia eden Nergis, tahliye talebinde bulundu.