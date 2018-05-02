Akıncı Üssü davası

Söz konusu yere gittiğinde telefonla aradığı Esen'in, Gazi Orduevi'ne gelmesini istediğini bildiren Pusat, söz konusu yere vardığında Esen'in de içinde bulunduğu aracın buradan ayrıldığını, bunun üzerine onları takip ettiğini kaydetti.

Nizamiyedeki askerlerle tartıştığını gören bir uzman çavuşun kendisini Yenikent nizamiyesine yönlendirdiğini, 141. Filo tarafında ilerlerken Esen'i gördüğünü belirten Pusat, "Oktay Esen'e 'Darbe girişimi olduğu söyleniyor' dedim, o da bana neden buradan çıkmadığımı sordu. Yaşadıklarımı anlattım, kendisinden su istedim." dedi.

Esen'i aradığını ancak ulaşamadığını ifade eden Pusat, akşam saatlerinde İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün askerler tarafından kapatıldığına ilişkin haberleri gördüğünü, bunun üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu öne sürdü.

Pusat, bu araçta Mendi'nin de bulunduğunu bilmediğini, bir süre sonra Akıncı Üssü'ne geldiklerini, aracın geçtiği nizamiyeden alınmadığını, bunun üzerine Akıncı Üssü lojmanlarının nizamiyesinde beklemeye başladığını ileri sürdü.

Akıncı'da olduğunu öğrendiği Galip Mendi'ye kahvaltı servisi yapılması istendiğini bildiren Pusat, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Mendi'nin tutulduğu yere gittiğini kaydetti.

- "Komutanın elini öptüm"

Mendi'nin yanında dönemin Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun da bulunduğunu aktaran Pusat, şöyle devam etti:

"Kahvaltıyı götürdüğümüzde komutan benim oradan uzaklaşmamı istedi. Koruması Halil ile konuştular. Komutan kendisini lavaboya götürmemi istedi, kendisine eşlik ettim. Bana kim olduğumu, neden burada olduğumu sordu. Ben de dilim döndüğünce anlattım. Daha sonra Halil, komutanımızın üsten çıkacağını söyledi, buna sevindim. Komutanın olduğu yere gittik. Mendi ile EDOK komutanı araca bindi, Halil aracı sürmemi istedi. 141. Filo'nun önünden geçtik, benim özel aracım oradaydı. Komutandan müsaade isteyerek kendi aracıma geçtim. Onları takip edeceğimi söyledim. Bu sırada komutan da araçtan indi, ben de elini öptüm. Aracıma geçtiğim sırada onlar oradan uzaklaştı. Polis noktasında geçerek evine geçtim."

Daha sonra iş yerinde gözaltına alındığını belirten Pusat, iddianamedeki aleyhinde olan beyanların gerçeği yansıtmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Alıkonulan komutanların başında beklemediğini öne süren Pusta, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

