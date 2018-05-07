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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi derdest eden ekipte yer aldığı öne sürülen eski binbaşı Mehmet Cantürk savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi derdest eden ekipte yer aldığı öne sürülen eski binbaşı Mehmet Cantürk savunma yaptı.

Orgeneral Mendi'nin derdest edilmesiyle ilgisinin bulunmadığını öne süren Cantürk, Mendi'nin derdest edildiği saatlerde Akıncı Üssü'nde bulunduğuna dair telefon sinyal bilgilerini içeren HTS kayıtlarını mahkemeye sundu.

Suç tarihinde askeri hattan aranarak terörle mücadele harekatı gereği Akıncı Üssü'ne gitmesi yönünde talimat aldığını savunan Cantürk, emir üzerine üsse gittiğini, darbe girişimiyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Akıncı'da pasif konumda beklediğini iddia eden Cantürk, "Orada bulunduğum sürede kimseden emir almadım, kimseye emir vermedim. Silah kullanmadım. Sıkıyönetim direktifi veya başka herhangi bir evrak görmedim. Galip Mendi'yi Akıncı'ya götürmedim, götürenleri görmedim. Götürüldüğünü basından öğrendim. Örgüt üyesi değilim. FETÖ ile hiçbir ilgim yok." dedi.

Öztürk, cüzdanından çıkan 1 ABD dolarının "B serisi" olduğunu, başka yabancı paraların yanında bulunduğunu, İspanya'ya yaptığı ziyaretten kalan söz konusu paraları bozdurmaya değmeyecek miktarda küçük olduğu için cüzdanında tuttuğunu söyledi.

Mehmet Cantürk, İstanbul'da ankesörlü telefon soruşturmasında adının geçtiği iddiasını da kabul etmedi ve "böyle bir şey olamayacağını, kendisine iftira atıldığını" öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Cantürk'ün savunmasının ardından yarın devam etmek üzere duruşmayı sonlandırdı.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ mehmet cantürk

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