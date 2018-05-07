Akıncı Üssü davası

Akıncı'da pasif konumda beklediğini iddia eden Cantürk, "Orada bulunduğum sürede kimseden emir almadım, kimseye emir vermedim. Silah kullanmadım. Sıkıyönetim direktifi veya başka herhangi bir evrak görmedim. Galip Mendi'yi Akıncı'ya götürmedim, götürenleri görmedim. Götürüldüğünü basından öğrendim. Örgüt üyesi değilim. FETÖ ile hiçbir ilgim yok." dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi derdest eden ekipte yer aldığı öne sürülen eski binbaşı Mehmet Cantürk savunma yaptı.

Öztürk, cüzdanından çıkan 1 ABD dolarının "B serisi" olduğunu, başka yabancı paraların yanında bulunduğunu, İspanya'ya yaptığı ziyaretten kalan söz konusu paraları bozdurmaya değmeyecek miktarda küçük olduğu için cüzdanında tuttuğunu söyledi.

Mehmet Cantürk, İstanbul'da ankesörlü telefon soruşturmasında adının geçtiği iddiasını da kabul etmedi ve "böyle bir şey olamayacağını, kendisine iftira atıldığını" öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Cantürk'ün savunmasının ardından yarın devam etmek üzere duruşmayı sonlandırdı.

