Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat Başkanı tuğgeneral Ercan Dursun savunma yaptı.
Dursun, 15 Temmuz akşamı ailesiyle Çankaya'daki bir pastanede oldukları sırada Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın saat 22.00 civarı arayıp karargaha çağırdığını söyledi.
Ailesinin yanından ayrılıp konutuna gittiğini ve üstünü değiştirip karargaha ulaşmak için yola çıktığını belirten Dursun, yollar kapalı olduğu için kışlaya ulaşmakta zorlandığını bildirdi.
Dursun, yoldayken Tümgeneral İsmail Güneykaya'nın arayıp Ankara'daki gelişmelere dair bilgi istediğini, ancak ne olduğunu bilmediğini söylediğini ifade ederek, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ni (HKHM), Cevat Yazgılı'nın makamını, o dönem istihbarat daire başkanı olan Tuğgeneral Aydemir Taşçı'yı aradığını ancak ulaşamadığını öne sürdü.
Genelkurmay kavşağında trafikte beklerken, Güneykaya'nın tekrar aradığını ve Abidin Ünal'ın karargaha gidip ne olup bittiğini rapor etmesine yönelik emrini ilettiğini anlatan Dursun, Güneykaya ile konuşurken Ünal'ın da emrini duyduğunu belirtti.
Merasim Sokak nizamiyesinden saat 00.00 civarında karargaha giriş yaptığını bildiren Dursun, girdiğinde bir grup personel ile Cevat Yazgılı'yı sinirli bir şekilde gördüğünü anlattı.
Yazgılı'nın yaşanan olayları anlattığını dile getiren Dursun, onun emirlerine riayet ettiğini öne sürdü.
Dursun, olan biteni görmek için dokuzuncu kattaki makam katına çıkmak üzere Yazgılı'dan izin aldığını, makama çıkarken de komuta katındaki Genel Sekreter albay Veysel Kavak'ın odasına uğradığını bildirdi. Kavak'ın telefonda olduğunu, Abidin Ünal ve Hasan Hüseyin Demiraslan ile de görüştüğünü öğrendiğini kaydeden Dursun, ancak Kavak ile konuşmadan ayrıldığını iddia etti.
Dursun, makamına çıkıp bir süre kaldıktan sonra tekrar zemin kata indiğini, inerken de makam katındaki Kavak'ın odasına gittiğini ancak yine telefonla konuşmasından ötürü görüşemediğini ileri sürdü.
Ercan Dursun, Yazgılı ve beraberindekilerin Güvenlik Harekat Merkezi'ne (GHMİ) gittiğini öğrendiğini belirtti. Kendisinin de oraya gittiğini anlatan Dursun, Yazgılı'nın, hava harekatına yönelik sorumluluğun HKHM'de değil, Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde (BHHM) olduğunu söylediğini dile getirdi.
Sabah, Akıncı Üssü'nde tutulan Abidin Ünal ve beraberindeki bir grup generalin karargaha geldiğini anlatan Dursun, sonraki süreçte gözaltına alındığını kaydetti.
Darbe girişimine katıldığına yönelik iddiaları reddeden Dursun, o gece Cevat Yazgılı'nın araması üzerine karargaha gittiğini, onun emrinde hareket ettiğini savundu.
Dursun, darbecilerden emir almadığını ve kimseye de emir vermediğini öne sürdü.
Darbeciler tarafından hazırlanan sözde atama listesinde "göreve devam" şeklinde ismine yer verildiğini belirten Dursun, bu listeyi kimin hazırladığını bilmediğini, hazırlayanlardan da şikayetçi olduğunu söyledi.
Suçlamaları kabul etmeyen Dursun, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Duruşmaya öğle arası verildi.
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