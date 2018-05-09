Akıncı Üssü davası

Dursun, yoldayken Tümgeneral İsmail Güneykaya'nın arayıp Ankara'daki gelişmelere dair bilgi istediğini, ancak ne olduğunu bilmediğini söylediğini ifade ederek, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ni (HKHM), Cevat Yazgılı'nın makamını, o dönem istihbarat daire başkanı olan Tuğgeneral Aydemir Taşçı'yı aradığını ancak ulaşamadığını öne sürdü.

Ailesinin yanından ayrılıp konutuna gittiğini ve üstünü değiştirip karargaha ulaşmak için yola çıktığını belirten Dursun, yollar kapalı olduğu için kışlaya ulaşmakta zorlandığını bildirdi.

Genelkurmay kavşağında trafikte beklerken, Güneykaya'nın tekrar aradığını ve Abidin Ünal'ın karargaha gidip ne olup bittiğini rapor etmesine yönelik emrini ilettiğini anlatan Dursun, Güneykaya ile konuşurken Ünal'ın da emrini duyduğunu belirtti.

Merasim Sokak nizamiyesinden saat 00.00 civarında karargaha giriş yaptığını bildiren Dursun, girdiğinde bir grup personel ile Cevat Yazgılı'yı sinirli bir şekilde gördüğünü anlattı.

Yazgılı'nın yaşanan olayları anlattığını dile getiren Dursun, onun emirlerine riayet ettiğini öne sürdü.

Dursun, olan biteni görmek için dokuzuncu kattaki makam katına çıkmak üzere Yazgılı'dan izin aldığını, makama çıkarken de komuta katındaki Genel Sekreter albay Veysel Kavak'ın odasına uğradığını bildirdi. Kavak'ın telefonda olduğunu, Abidin Ünal ve Hasan Hüseyin Demiraslan ile de görüştüğünü öğrendiğini kaydeden Dursun, ancak Kavak ile konuşmadan ayrıldığını iddia etti.

Dursun, makamına çıkıp bir süre kaldıktan sonra tekrar zemin kata indiğini, inerken de makam katındaki Kavak'ın odasına gittiğini ancak yine telefonla konuşmasından ötürü görüşemediğini ileri sürdü.