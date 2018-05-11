HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 16:00 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanık eski teğmen Aykut Gündüz savunma yaptı.

Üniversitede maliye bölümünü bitirdikten sonra askeriyeye girdiğini ve olay tarihinde Sincan'daki İnsani Yardım Tugayı'nda görev yaptığını anlatan Gündüz, 15 Temmuz 2016'da Kızılay'da bulunduğu sırada amirlerinin göreve çağırması üzerine Akıncı Üssü'ne gittiğini savundu.

Amirleri tarafından kendisine terör saldırısı yapılabileceğinin söylendiğini, yaşananların darbe girişimi olduğunu sonradan öğrendiğini iddia eden sanık Gündüz, darbe girişiminde şehit olan Yüzbaşı Özkan Hekin'e yönelik faaliyetlerde de sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürdü.

Eski teğmen Gündüz, "Amirim olan albay Ali Eraslan'ın emriyle mesaiye geldiğim, yine onun emriyle Akıncı Üssü'ne götürüldüğüm açıktır. Olayın bir darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra amirlerime neden burada olduğumuzu sorduğum ve Akıncı'dan çıkmak istediğim ortadadır. Yaşananlardan rahatsız olduğum ama darbeciler tarafından nizamiyelerin kapatıldığından çıkamadığım yapmış olduğum telefon görüşmeleriyle de sabittir. Benim ne FETÖ ne de başka bir terör örgütüyle iltisakım yoktur." şeklinde savunma yaptı.

Sanık eski teğmen Muhammet Kıvrak ise olay günü görev yaptığı İnsani Yardım Tugayı'ndan alarm verildiğini öğrenmesi üzerine kışlaya gittiğini, terör saldırısı olabileceğinden ve Suriye'ye yönelik harekattan bahsedildiğini öne sürdü.

Verilen emirle Akıncı Üssü'ne gittiklerini savunan sanık Kıvrak, olay akşamı babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde darbe girişimi olduğunu öğrendiğini ancak amirlerince darbeye yönelik emir verilmediğinden Akıncı Üssü'nde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yüzbaşı Özkan Hekin'in ölümüne ilişkin ise sanık Kıvrak, "Özkan Yüzbaşı, 'Ben gidiyorum.' dedi ve yürüyerek uzaklaştı. Yarbay Mustafa Zelbey'in de 'Bırakın gitsin.' dediğini duydum. 'Bu, nereye gidiyor?' diye arkasından özel giyimli askerler de gitti. Biraz sonra silah sesleri geldi. Bundan sonra bulunduğumuz yere gelen askeri aracın içinde Özkan Yüzbaşı'nın vurulmuş olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Darbeci olmadığını savunan Kıvrak, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

AK Parti'yi işgal davasında karar çıktıAK Parti'yi işgal davasında karar çıktı
Şırnak'ta hain saldırı! Acı haber geldiŞırnak'ta hain saldırı! Acı haber geldi
Temel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretlerTemel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Böyle vahşet görülmedi!

Böyle vahşet görülmedi!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.