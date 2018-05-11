Akıncı Üssü davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanık eski teğmen Aykut Gündüz savunma yaptı.
Üniversitede maliye bölümünü bitirdikten sonra askeriyeye girdiğini ve olay tarihinde Sincan'daki İnsani Yardım Tugayı'nda görev yaptığını anlatan Gündüz, 15 Temmuz 2016'da Kızılay'da bulunduğu sırada amirlerinin göreve çağırması üzerine Akıncı Üssü'ne gittiğini savundu.
Amirleri tarafından kendisine terör saldırısı yapılabileceğinin söylendiğini, yaşananların darbe girişimi olduğunu sonradan öğrendiğini iddia eden sanık Gündüz, darbe girişiminde şehit olan Yüzbaşı Özkan Hekin'e yönelik faaliyetlerde de sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürdü.
Eski teğmen Gündüz, "Amirim olan albay Ali Eraslan'ın emriyle mesaiye geldiğim, yine onun emriyle Akıncı Üssü'ne götürüldüğüm açıktır. Olayın bir darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra amirlerime neden burada olduğumuzu sorduğum ve Akıncı'dan çıkmak istediğim ortadadır. Yaşananlardan rahatsız olduğum ama darbeciler tarafından nizamiyelerin kapatıldığından çıkamadığım yapmış olduğum telefon görüşmeleriyle de sabittir. Benim ne FETÖ ne de başka bir terör örgütüyle iltisakım yoktur." şeklinde savunma yaptı.
Sanık eski teğmen Muhammet Kıvrak ise olay günü görev yaptığı İnsani Yardım Tugayı'ndan alarm verildiğini öğrenmesi üzerine kışlaya gittiğini, terör saldırısı olabileceğinden ve Suriye'ye yönelik harekattan bahsedildiğini öne sürdü.
Verilen emirle Akıncı Üssü'ne gittiklerini savunan sanık Kıvrak, olay akşamı babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde darbe girişimi olduğunu öğrendiğini ancak amirlerince darbeye yönelik emir verilmediğinden Akıncı Üssü'nde kalmaya devam ettiğini söyledi.
Yüzbaşı Özkan Hekin'in ölümüne ilişkin ise sanık Kıvrak, "Özkan Yüzbaşı, 'Ben gidiyorum.' dedi ve yürüyerek uzaklaştı. Yarbay Mustafa Zelbey'in de 'Bırakın gitsin.' dediğini duydum. 'Bu, nereye gidiyor?' diye arkasından özel giyimli askerler de gitti. Biraz sonra silah sesleri geldi. Bundan sonra bulunduğumuz yere gelen askeri aracın içinde Özkan Yüzbaşı'nın vurulmuş olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.
Darbeci olmadığını savunan Kıvrak, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Davanın görülmesine devam ediliyor.
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