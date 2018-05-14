Akıncı Üssü davası

Karaaslan, nizamiyede beklerken cep telefonundan "silahlı kuvvetlerin" darbe girişiminde bulunduğu haberlerini gördüğünü, daha sonra güvenlik binasının yanında bekleyen komutanının yanına giderek, "Kışlaya dönelim." dediğini, komutanının da Genelkurmay'dan gelen emirle beklediklerini söylediğini öne sürdü.

Zelbey'in emri üzerine araçlara binip Akıncı Üssü lojman nizamiyesine gittiklerini savunan sanık Karaaslan, "Tugay komutanım albay Ali Eraslan hiçbir şeye karışmadan beklememizi emretti. Nizamiyenin yanındaki ağaçlık alanda beklemeye başladık." diye konuştu.

Güvenlik binasına gittikten sonra tabur komutanını aradığını belirten sanık Eraslan, daha sonra lojmanlar bölgesinde bodrum katına geçip beklediklerini, ardından gelen polis ekiplerine "sığındıklarını" dile getirdi.

Kendisini kışlaya çağıran albay Ali Eraslan ve yarbay Mustafa Zelbey'den şikayetçi olduğunu ifade eden sanık Eraslan, tahliye talebinde bulundu.

- "Dışarıdan bağrışma sesleri geldi"

Sanık eski teğmen Muhammed Saka da 15 Temmuz'da rutin mesaisini bitirdikten sonra evine gittiğini, yarbay Mustafa Zelbey'in arayarak alarm tatbikatı olacağını ve ivedi kışlaya gelmesini emrettiğini savundu.

Saka, 23.00 sıralarında kışlaya gittiğini, Zelbey'in kendisi ve yanındakilere terör saldırısı istihbaratı olduğu için Akıncı Üssü'ne gidileceğini söylemesi üzerine kamuflajları giyip araçlarla yola çıktıklarını belirtti.

Dört araçla saat 00.00 civarında Akıncı Üssü'ne giriş yaptıklarını ifade eden Saka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komutanımız tarafından Akıncı Üssü Yenikent nizamiyesinde kalmam emredildi. Diğer arkadaşları başka nizamiyelere gönderdiler. Biz sabaha kadar Yenikent nizamiyesinde bekledik. Bulunduğumuz sırada bir ara nizamiye önüne sivil bir araçla vatandaşlar geldi. Biz nizamiyede bulunan kulübenin içindeydik. Dışarı çıkamadık. Dışarıdan bağrışma sesleri geldi ve bir el silah sesi duyuldu ama kim ateş etti görmedim. SAT komandosu bir grup asker nizamiyenin önüne geldi. Burada beklerken kalkışmayla ilgili haberler duydum."