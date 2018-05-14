Akıncı Üssü davası

Akıncı Üssü'ne saat 15.00'te geldiklerini, lojman nizamiyesinde ve üs nizamiyesinde kayıt yapıldıktan ve içeri bilgi verildikten sonra üs karargahı harekat komutanlığına yönlendirildiklerini anlatan Durgun, harekat komutanı Ahmet Özçetin'in niçin geldiklerini sorduğunu, durumu anlattıktan sonra 143. Filo'ya giderek filo komutanıyla tanıştıklarını bildirdi.

Durgun, 14 Temmuz'da binbaşı Gökhan Maldar'ın, MAK-İHK eğitimi için Akıncı Üssü'ne gitmesini emrettiğini belirterek, 15 Temmuz'da eğitimde bulunacak astsubay Halil Burak Balcı ile Ankara'ya geldiğini söyledi.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Konya 3. Ana Jet Üssü'nde görevli olmasına rağmen darbe gecesinin yaşandığı 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan sanık eski astsubay Erdoğan Durgun savunma yaptı.

Durgun, filo komutanına da eğitim için brifing salonuna ihtiyaçları olduğunu, onun da eğitim saatiyle ilgili bilgilendirme yapacaklarını ve filoda bekleyebileceklerini söylediğini öne sürdü.

Filoda, 17.00-18.00 saatlerinde personelin toplanmaya başladığını, brifing için toplandıklarını düşündüğünü iddia eden Durgun, sorduklarında filo komutanının terörle mücadele harekatı yapılacağını ve beklemelerini bildirdiğini savundu.

Durgun, bunun üzerine değişiklik olduğunu belirtmek üzere Konya üssünü aradığını ve yetkili biriyle görüşmek istediğini, ancak kimseye ulaşamadığını ileri sürerek, bir sonuç alamayınca filo gazino bölgeside beklemeye devam ettiklerini söyledi.

Koşuşturmaların arttığını anlatan Durgun, gazinoda beklerken harekat komutanının kendilerini gördüğünü, üsse yönelik bir terör saldırısı olabileceği istihbaratı aldıklarını ilettiğini aktardı. Durgun, harekat komutanının, üs komutanının emriyle bu durum geçene kadar takviye amaçlı nizamiyelerde görevlendirildiklerini söylediğini belirtti.