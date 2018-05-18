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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 473 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan eski astsubay Efrail Saltabaş, olay günü Özel Kuvvetler Komutanlığında rutin mesaisini tamamlayıp evinde dinlendiği esnada mesai arkadaşı eski astsubay Cengiz Atak'ın aradığını ve yanına çağırdığını anlattı.

Atak'ın telefonda şahsi aracını getirmesini istediğini belirten sanık Saltabaş, Cengiz Atak'ın tarif ettiği yere gittiğini, uzun süre beklediğini ancak gelmemesi üzerine evine doğru yola çıktığını, Atak'ın tekrar araması üzerine Gazi Orduevi'ne gittiğini söyledi.

Sanık Saltabaş, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Cengiz, arabasını Gazi Orduevi'ne getirmemi istedi. Aracı orada teslim ettim. Neler olduğunu sordum. Fatih Yarımbaş albayın acil çağırdığını, kendisine üst komutanlık tarafından görev verildiğini, olası bir terör saldırısı nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanı'nı koruyup güvenli bir yere götüreceklerini söyledi. Daha sonra beklememi söyleyip yanımdan ayrıldı."

Kısa süre sonra siyah bir minibüsün geldiğini ve Atak'ın araca bindiğini, kendisinin de orduevinde kaldığını dile getiren Saltabaş, arkadaşını aradığını ancak cevap alamaması üzerine eve gitmek için yola çıktığı sırada Atak'ın arayıp Balgat'a çağırdığını ve orada buluştuklarını anlattı.

Daha sonra Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığına geçmek için yola çıktıklarını belirten sanık Saltabaş, albay Fatih Yarımbaş'ın ÖKK'de karışıklık olduğunu bildirmesi üzerine şehir merkezinde arabayla dolaştıklarını söyledi.

Saltabaş, şehir merkezinde dolaştıktan sonra karargahtaki karışıklık devam ettiği için 02.30'da Akıncı Üssü'ne gittiklerini, Yarımbaş'ın emriyle nizamiyede kaldığını, burada bulundukları sürede vatandaşlarla askerleri karşı karşıya getirmemeye çalıştıklarını iddia etti.

Sanık Saltabaş, çapraz sorgu sırasında müşteki avukatlarının sorularını cevapsız bıraktı.

Savunma yapan eski astsubay Seyit Hamza Taştan da üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya pazartesi günü devam edilecek.

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Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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