Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya sanık savunmalarıyla devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK ve İHK filo eski komutanı yarbay Alparslan Şahin, yaptığı savunmada, daha önce verdiği ifadeleri kabul ettiğini belirterek suçlamaları reddetti. Savunmasında 135. Filo'nun büyüklüğü itibarıyla bir alay seviyesinde bulunduğunu ve yoğun bir mesaisi olduğunu anlatan Şahin, darbe girişiminden önce, 13 Temmuz'da, eğitim subaylığından Fatih Özkan'ın "Komutanım, yakında bir arama kurtarma faaliyeti olabilir. Bizden de iki helikopter isteyebilirler." dediğini belirtti. Şahin, bunun nereden çıktığını sorması üzerine ise Özkan'ın, Expo 2016'daki gibi bir görev yapabileceklerini, ayrıntıları ise ancak program gelince öğrenebileceklerini söylediğini, kendisinin ise "Tamam, siz hazırlıklı olun." dediğini aktardı.

Özkan'ın da iki genel maksat helikopterinin hazır tutulması için bakım ekibiyle konuşacağını aktardığını ifade eden Şahin, bu konuşmada darbe ya da komutanların korunmasına yönelik cümlelerin geçmediğini dile getirdi. Şahin, Özkan'ın birkaç saat sonra gelip Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile görüştüğünü, muhtemel görevlendirmenin Yalova'dan olabileceğini ancak görevin 135. Filo'ya verilip verilmemesinin kesinlik taşımadığının söylendiğini kaydetti. Alparslan Şahin, aynı gün bölük komutanı binbaşı Gökhan Maldar'ın da kendisi kursta olduğu sürede timin arazi eğitimine çıkmadığını belirterek cuma günü arazi eğitimine çıkmak için izin istediğini, buna onay verdiğini söyledi. 15 Temmuz'da saat 06.30 gibi evden çıktığını, üsse gittiğinde eğitim amaçlı araziye çıkacak kırmızı timin hazırlık yaptığını gördüğünü ve başarı dileyip ayrıldığını bildiren Şahin, sonra da filoya geçtiğini savundu. Mavi ekibin de karayoluyla eğitim için Beyşehir'e gittiğini anlatan Şahin, saat 16.30 civarında bayrak töreni yapıldığını ve saat 17.00 gibi personelin mesaiden ayrıldığını bildirdi.

- "Malzeme kayıp" diyerek Yalova'ya gitmişler Şahin, Fatih Özkan'ın da saat 16.30 civarı arazideki ekibin aradığını, bir malzeme kaybettiklerini ve onu aradıklarını söylediklerini aktardığını belirterek, malzeme önemli olduğundan "Mutlaka bulsunlar." diye emir verdiğini öne sürdü. Fatih Özkan'ın saat 17.00 civarı uçuşu onaylayacaklarını söyleyip bilgi verdiğini ifade eden Şahin, Özkan'ın ayrıca bölgeye gittiklerinde kayıp malzeme hala bulunamamış olursa Beyşehir bölgesine iniş yapacaklarını, telsiz çekmediği için 1-1,5 saat içinde gelmemişlerse kuleye indiklerine dair bilgi vermesini talep ettiğini iddia etti. Bu talebe "tamam" dediğini dile getiren Şahin, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra 18.37 gibi harekat komutanı albay Mustafa Ertürk'ü arayıp durumu izah ettiğini belirtti. Şahin, saat 19.16'da kuleyi arayıp Fatih Özkan'ın kalkış öncesi kendisine söylediği talebi ilettiğini ve sisteme iniş girmelerini söylediğini dile getirerek, saat 20.05'te Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden (BHHM) uçuş yasağı olduğuna yönelik bilgi geldiğini öğrendiğini kaydetti.

- "Malzeme arıyoruz" yalanı devam etmiş Arazideki ekipten binbaşı Maldar ile görüştüğünü ve malzemeyi aramaya devam ettiklerini öğrendiğini iddia eden Şahin, bunu da harekat komutanına bildirdiğini söyledi. Şahin, saat 21.06'da kuleden arandığını, BHHM'den iki helikopterin Yalova'ya indiği bilgisinin verildiğini ifade ederek, bu bilgiyi anlamsız bulduğunu çünkü helikopterlerin oraya gitmesinin mümkün olmadığını öne sürdü. Böyle bir uçuşun BHHM'nin bilgisi dahilinde olmadan gerçekleşemeyeceğini iddia eden Şahin, BHHM'yi aradığını ve helikopterlerin Yalova'ya indiğinin kendisine de tekrarlandığını belirtti. Şahin, Yalova kuleyi arayıp durumu sorduğunu, helikopterlerin indiğini ve pilotların da 5. Filo gazinosunda bulunduğunu öğrenmesi üzerine dahili hattan filoya telefon açtığını söyledi. Telefona çıkan kişiden Fatih Özkan'ı bulmasını istediğini ve Özkan'ın telefona geldiğini anlatan Şahin, "Hayırdır. Ne yapıyorsunuz?" diye sorduğunu, onun da telaşı varmış gibi "Komutanım ben sizi arayıp bilgi vereceğim." karşılığını verdiğini ileri sürdü.

Şahin, saat 22.00'yi geçmişken Fatih Özkan'a tekrar ulaşmaya çalıştığını ancak dahili telefonu açan kişinin "Az önce kalkış yaptılar." demesi üzerine onların Konya'ya dönüşe geçtiklerini düşündüğünü söyledi. Bu sırada boğaz köprüsünün kapatılma olayını gördüğünü ve terör eylemi olduğunu düşündüğünü iddia eden Şahin, harekat komutanının üs komutanıyla görüşüp kalkışma yaşandığını öğrendiğini ve bunu kendilerine de ilettiğini bildirdi. - "Ekibin arazide olduğundan kuşkumuz yoktu" Şahin, üs güvenliği için çalışma yapıldığını belirterek, daha sonra arazideki Gökhan Maldar ile konuştuğunu, onun da aramayı sonlandırdıklarını ve helikopterleri beklediklerini söylediğini kaydetti. Kendisinin de kalkışmadan bahsedildiğini Maldar'a ilettiğini ifade eden Şahin, sonrasında yine arazideki Fatih Suçatı ile görüştüğünü ve durumlarını teyit ettiğini iddia etti. Şahin, "Yani ekibin arazide olduğundan kuşkumuz yoktu." dedi. İstanbul'daki düğüne katılan üs komutanı tümgeneral Haluk Şahar'ı aradığını ve harekat komutanına ulaşamadığını belirterek, kendisinden habersiz uçuş yapılmayacağını emrettiğini söylediğini bildiren Şahin, bunu harekat komutanına ilettiğini ifade etti.

Şahin, üssün güvenliğiyle alakalı bölük ve tabur komutanlarının katıldığı toplantıya helikopterler üsse gelebileceği gerekçesiyle katılmadığını savundu. Üs komutanı tümgeneral Haluk Şahar'ın saat 23.34'te arayıp "Bu AKİP burada ne arıyor? Bu çocukları simasından tanıyorum. Bu adamlar burada ne geziyor?" dediğini ve arazide bulunduğunu sandığı timin İstanbul'da olduğunu söylediğini ifade eden Şahin, onlarla az önce mesajlaştığını ve arazide olmaları gerektiğini bildirdiğini aktardı. Şahin, bunun üzerine Fatih Suçatı'yı aradığını ve "Ne işiniz var üs komutanının yanında. Başınızı belaya sokmayın, üsse dönün. Gökhan Maldar nerede?" dediğini söyledi. Suçatı'nın da Gökhan Maldar ne emir verdiyse onu yaptıklarını anlattığını belirten Şahin, şöyle konuştu: "Komutanların emniyetini alıyoruz gibi bir ifade geçti. O sırada şarjım bitti. Harekat komutanının yanına gittim. Durumu anlattım. Filoya döndüm. Telefonu açar açmaz üs komutanı tekrar aradı. 'Bu adamları dönünce tıkın içeri, emniyet tedbirlerini arttırın.' dedi. Kapatır kapatmaz Maldar’ı aradım. 'Ne işiniz var orada, hani arazideydiniz. Başınızı belaya sokmayın, atlayın üsse dönün.' dedim ama telefonu kapattı. Olayların benim kontrolümde olmadığı açıktı."