Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 458 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK (Muhabere Arama Kurturma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) Filo eski komutanı yarbay Alparslan Şahin'in savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme, 135. Filo'da görevli MAK personeli eski binbaşı Gökhan Maldar'ı dinledi.

Maldar, daha önce verdiği ifadelerin baskı altında alındığını iddia ederek önceki beyanlarını kabul etmedi.

İsnat edilen suçlamaları da reddeden Maldar, mutlak itaat ruhu ile 15 Temmuz gecesi istismar edildiğini, mutlak itaat anlayışının en büyük zaafiyeti olabileceğini büyük bir bedel ödeyerek öğrendiğini söyledi.

Maldar, kendisi ve personelinin alınan emirleri yerine getirme zorunluluğu bulunduğunu, bu görev boyunca da kimseye ateş edilmediğini iddia etti.