HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 21:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 458 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 458 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK (Muhabere Arama Kurturma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) Filo eski komutanı yarbay Alparslan Şahin'in savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme, 135. Filo'da görevli MAK personeli eski binbaşı Gökhan Maldar'ı dinledi.

Maldar, daha önce verdiği ifadelerin baskı altında alındığını iddia ederek önceki beyanlarını kabul etmedi.

İsnat edilen suçlamaları da reddeden Maldar, mutlak itaat ruhu ile 15 Temmuz gecesi istismar edildiğini, mutlak itaat anlayışının en büyük zaafiyeti olabileceğini büyük bir bedel ödeyerek öğrendiğini söyledi.

Maldar, kendisi ve personelinin alınan emirleri yerine getirme zorunluluğu bulunduğunu, bu görev boyunca da kimseye ateş edilmediğini iddia etti.

FETÖ suçlamasını da kabul etmediğini belirten Maldar, verdiği emirleri yerine getiren personelinin tahliye edilip görevlerine döndürülmelerini istedi.

- "Arazi eğitimine çıkmadık"

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın soruları üzerine, kendisinden önce savunma yapan filo komutanı yarbay Alparslan Şahin'in söylediği üzere Beyşehir'de arazi eğitimine çıkmadıklarını savunan Maldar, bir malzeme de kaybetmediklerini ifade etti.

Maldar, İstanbul'a da helikopterlerle intikal etmediklerini, buraya kara yoluyla gittiklerini ileri sürdü.

Duruşma, yarına ertelendi.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
Uyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandıUyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandı
Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldıAzerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

İlginizi Çekebilir

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in özel temsilcisi Lavrentyev ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in özel temsilcisi Lavrentyev ile Suriye'yi görüştü

Uyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandı

Uyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandı

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs - Milli Piyango Süper Loto 553. hafta sonuçları sorgula!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs - Milli Piyango Süper Loto 553. hafta sonuçları sorgula!

AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.