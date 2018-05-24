Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 458 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK (Muhabere Arama Kurturma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) Filo eski komutanı yarbay Alparslan Şahin'in savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme, 135. Filo'da görevli MAK personeli eski binbaşı Gökhan Maldar'ı dinledi.
Maldar, daha önce verdiği ifadelerin baskı altında alındığını iddia ederek önceki beyanlarını kabul etmedi.
İsnat edilen suçlamaları da reddeden Maldar, mutlak itaat ruhu ile 15 Temmuz gecesi istismar edildiğini, mutlak itaat anlayışının en büyük zaafiyeti olabileceğini büyük bir bedel ödeyerek öğrendiğini söyledi.
Maldar, kendisi ve personelinin alınan emirleri yerine getirme zorunluluğu bulunduğunu, bu görev boyunca da kimseye ateş edilmediğini iddia etti.
FETÖ suçlamasını da kabul etmediğini belirten Maldar, verdiği emirleri yerine getiren personelinin tahliye edilip görevlerine döndürülmelerini istedi.
- "Arazi eğitimine çıkmadık"
Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın soruları üzerine, kendisinden önce savunma yapan filo komutanı yarbay Alparslan Şahin'in söylediği üzere Beyşehir'de arazi eğitimine çıkmadıklarını savunan Maldar, bir malzeme de kaybetmediklerini ifade etti.
Maldar, İstanbul'a da helikopterlerle intikal etmediklerini, buraya kara yoluyla gittiklerini ileri sürdü.
Duruşma, yarına ertelendi.
AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti
Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
ABD’den Türk şirketleri ve bir Türk vatandaşına yaptırım
Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum