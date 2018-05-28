Akıncı Üssü davası

Bayram, 18 Temmuz'da nikahı olduğunu belirterek darbe girişimi sırasında mutlak itaat anlayışıyla verilen görevleri yerine getirdiğini savundu.

Sanık eski astsubay Göksel Bayram savunmasında, 15 Temmuz dönemide Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK (Muhabere Arama Kurtarma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) Filo Komutanlığında görev yaptığını anlattı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Bölük komutanı binbaşı Gökhan Maldar'ın koruma göreviyle geldiklerini ve bekler pozisyonda olacaklarını burada bildirdiğini anlatan Bayram, sonrasında emir kapsamında Moda Deniz Kulübüne helikopterle intikal ettiklerini dile getirdi.

Bayram, Moda Deniz Kulübündeki düğün yerine geldikten sonra bölük komutanı ile hareket ettiğini, onu takip edip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın yanına gittiklerini belirtti.

Koruma Fatih Kahraman'ın kapı emniyetini almasını söylediğini ifade eden Bayram, Abidin Ünal ve bölük komutanının konuştuğunu gördüğünü söyledi. Bayram, bu sırada bölük komutanının kendisinden, komutan korumalarına eşlik etmesini istediğini dile getirerek, ardından da Ünal ve korumalarıyla helikoptere bindiklerini anlattı.

Buradan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiklerini bildiren Bayram, Ünal'ın ellerinin bağlı olmadığını, silah zoru da kullanılmadığını iddia etti.

Ünal'ın uçağa bindikten sonra Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü sonradan öğrendiğini ifade eden Bayram, o bindikten sonra helikopterle tekrar Moda'ya geldiklerini, buradan da Samandıra'daki birliğe gittiklerini kaydetti.