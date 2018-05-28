Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 458 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık eski astsubay Göksel Bayram savunmasında, 15 Temmuz dönemide Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK (Muhabere Arama Kurtarma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) Filo Komutanlığında görev yaptığını anlattı.
Önceki ifadelerini baskı altında verdiğini öne süren Bayram, mahkeme huzurundaki beyanının kabul edilmesini talep etti.
Bayram, 18 Temmuz'da nikahı olduğunu belirterek darbe girişimi sırasında mutlak itaat anlayışıyla verilen görevleri yerine getirdiğini savundu.
15 Temmuz'da yola çıkmadan evvel arazi eğitiminin iptal edildiği ve İstanbul'a gideceklerinin bildirildiğini anlatan Bayram, karayoluyla saat 20.00 civarı Samandıra'daki askeri birliğe vardıklarını kaydetti.
Bölük komutanı binbaşı Gökhan Maldar'ın koruma göreviyle geldiklerini ve bekler pozisyonda olacaklarını burada bildirdiğini anlatan Bayram, sonrasında emir kapsamında Moda Deniz Kulübüne helikopterle intikal ettiklerini dile getirdi.
Bayram, Moda Deniz Kulübündeki düğün yerine geldikten sonra bölük komutanı ile hareket ettiğini, onu takip edip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın yanına gittiklerini belirtti.
Koruma Fatih Kahraman'ın kapı emniyetini almasını söylediğini ifade eden Bayram, Abidin Ünal ve bölük komutanının konuştuğunu gördüğünü söyledi. Bayram, bu sırada bölük komutanının kendisinden, komutan korumalarına eşlik etmesini istediğini dile getirerek, ardından da Ünal ve korumalarıyla helikoptere bindiklerini anlattı.
Buradan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiklerini bildiren Bayram, Ünal'ın ellerinin bağlı olmadığını, silah zoru da kullanılmadığını iddia etti.
Ünal'ın uçağa bindikten sonra Akıncı Üssü'ne götürüldüğünü sonradan öğrendiğini ifade eden Bayram, o bindikten sonra helikopterle tekrar Moda'ya geldiklerini, buradan da Samandıra'daki birliğe gittiklerini kaydetti.
Bayram, yaklaşık iki saat bekledikten sonra da helikopterle Akıncı Üssü'ne gittiklerini belirterek, ilerleyen saatlerde bölük komutanından darbe girişimi yaşandığını öğrendiklerini öne sürdü.
Bölük komutanının, darbe girişimine destek vermediklerini, Orgeneral Ünal'dan gelen emirler doğrultusunda hareket edeceklerini söylediğini öne süren Bayram, ilerleyen saatlerde de savcıya ifade vermek amacıyla karargaha gitmelerinin istendiğini bildirdi.
Bayram, savcıya yaşadıklarını anlattığını, sonrasında da gözaltı işlemi uygulandığını savundu.
Hiç kimseye zarar vermediğini savunan ve FETÖ üyeliği iddiasını da reddeden Bayram, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya öğle arası verildi.
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