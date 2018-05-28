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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 17:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 458 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada 458 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 135. MAK (Muhabere Arama Kurtarma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) filosunda görevli eski astsubay Mustafa Kozak savunma yaptı.

İstanbul Moda Deniz Kulübü'ndeki düğünde bulunan komutanları derdest eden ekip içinde bulunan Kozak, 15 Temmuz'da arazi eğitimi için hazırlanırken görev değişikliği olduğunun belirtilmesi üzerine İstanbul'a gittiklerini söyledi.

Karayoluyla gittikleri Samandıra'daki askeri birliğe akşam saatlerinde vardıklarını anlatan Kozak, bölük komutanı binbaşı Gökhan Maldar'ın Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın da İstanbul'da bulunduğunu ve koruması kapsamında "bekler" görevi icra edeceklerini söylediğini öne sürdü.

Kozak, gelen emrin ardından Moda'ya helikopterle gittiklerini belirterek, kendisinin güvenlik için binanın giriş kısmında kaldığını ifade etti.

İndikten sonra çevre emniyeti kapsamında binanın giriş kapısında kaldığını anlatan Kozak, Abidin Ünal'ı da yakın korumalarıyla ayrılırken gördüğünü iddia etti.

Kozak, sonrasında bina içerisinde gezindiğini ve düğüne gelen davetlilerin arabalarına ulaşmalarına yardım ettiğini öne sürerek ilerleyen saatlerde bölük komutanının emriyle Samandıra'ya intikal ettiklerini kaydetti. Kozak, sonrasında da Akıncı Üssü'ne helikopterle gittiklerini belirtti.

Akıncı'da da MAK ekibi olarak kendi emniyetlerini aldıklarını ileri süren Kozak, ne olduğunu anlamaya çalıştığını iddia etti.

Kozak, savcıya ifade verileceğinin belirtilmesi üzerine de sabah savcıyla görüştüğünü dile getirerek, darbe girişimine iştirak ettiğine yönelik ifadeler karşısında çok şaşırdığını savundu.

Sonrasında gözaltına alındığını anlatan Kozak, FETÖ ile bir bağı olmadığını da öne sürdü.

Kozak, silahını kimseye doğrultmadığını iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmada, 135. filoda görevli eski MAK'çı astsubaylar Mikail Tığcıoğlu ve Sinan Turğan da savunma yaparak isnat edilen suçlamaları reddetti ve tahliyelerini istedi.

Duruşma yarına ertelendi.

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