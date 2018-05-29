Akıncı Üssü davası

Bir süre sonra helikopterle Moda Deniz Kulübüne gittiklerini ve helikopterden indiği bölgede çevre emniyetini almakla görevlendirildiğini bildiren Dede, sonraki süreçte Samandıra'ya döndüklerini aktardı.

Planlanan arazi eğitiminin iptal edildiğini ve İstanbul'a göreve gittiklerini anlatan Dede, Samandıra'daki askeri birliğe vardıklarında bölük komutanı Gökhan Maldar'ın, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın korunması kapsamında bekleyeceklerini ve emre göre göreve gideceklerini söylediğini ifade etti.

Dede, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Konya 3. Ana Jet Üssü 135. MAK (Muhabere Arama Kurtarma) ve İHK (İleri Hava Kontrolörü) filo komutanlığında görev yaptığını söyledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dede, burada bir süre dinlendiğini, sabah olduğunda helikopterle havalandıklarını belirterek, Konya'ya dönüşe geçtiklerini düşünürken Akıncı Üssü'ne iniş yaptıklarını dile getirdi.

Akıncı Üssü'nde beklerken darbe girişiminden haberdar olduğunu savunan Dede, bölük komutanı Maldar'ın da emir komuta zincirinde hareket ettiklerini, komutanın emirleri haricinde bir şey yapmadıklarını söylediğini bildirdi.

Dede, sonraki süreçte de Batı Adliyesi'ne götürüldüklerini ifade ederek, darbe girişimiyle alakalı pek çok şeyi savcılıkta öğrendiğini öne sürdü.

"O gece yaptığım hiçbir faliyette darbe kastı bulunmamaktadır." diyen Dede, tahliyesini talep etti.

Daha sonra söz verilen sanık eski astsubay Zeki Güngör ise dosyaya eklenen yeni bilgi ve belgeler kendisine gelmeden savunma yapmak istemediğini bildirdi.

Mahkeme Başkanının iddianameyle alakalı savunmasını yapmasını istediği, belgelere ilişkin sonradan da beyanda bulunabileceğini hatırlattığı Güngör, bu bilgi ve belgeler gelmeden savunma yapmak istemediğini tekrarladı.

Çağrılan bazı sanıklar da savunma yapmayınca duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

