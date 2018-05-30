Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, 458 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemenin savunma yapmak için huzura çağırdığı bazı sanıklar, dava dosyasına eklenen yeni bilgi belgelerin taraflarına ulaşmadığı, bazı sanıklar da avukatları olmadığı gerekçeleriyle savunma yapmadı.

Mahkeme başkanı da bazı sanık ve taraf avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra mahkemeye ulaşan bilgi ve belgeleri okudu.

Yeni gelen bilgi ve belgelerin okunmasına devam edilmek üzere duruşmaya öğle arası verildi.

