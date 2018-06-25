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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 13:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılandığı davadaya sanık savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, 460 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın koruması olan sanık eski astsubay Fatih Kahraman savunma yaptı.

Önceki beyanlarını ve suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, 15 Temmuz'da Abidin Ünal'ın korunması doğrultusunda İstanbul'da bulunduğunu iddia etti.

Kahraman, hava kuvvetleri komutanını sadece canını değil, aynı zamanda makamını, itibarını, kişisel itibarını zedeleyecek, küçük düşürecek bir hadiseden korumanın da görevi olduğunu savunarak, koruma hizmetinin de mesai mefhumu gözetilmeksizin yürütüldüğünü söyledi.

O dönem yaşanan terör saldırıları dolayısıyla dikkatli olmaları gerektiğini de öne süren Kahraman, Ünal'ın İstanbul'daki programı için bir MAK ekibinin de Konya'dan görevlendirildiğini anlattı.

Kahraman, koruma görevi için ilave personel görevlendirilmesini de koşullardan dolayı normal karşıladığını ifade ederek, her şeyin olağan göründüğünü iddia etti.

Komutanın programını takip ettiğini, koordinasyon da sağladığını belirten Kahraman, 14 Temmuz'da İstanbul'da olduğunu söyledi.

Harp okulunda komutanının emirlerine binaen hazır bir şekilde beklediğini savunan Kahraman, Ünal'ın akşam katılacağı düğün için 16.00 gibi Fenerbahçe Orduevine geçtiğini bildirdi.

Ünal'ın yanındaki korumalardan Yakut Yiğit'in saat 22.00 civarında arayıp Moda'daki düğün salonuna gelip güvenlik tedbirlerini arttırmalarını söylediğini iddia eden Kahraman, bekler görevdeki MAK ekibinin başındaki binbaşı Gökhan Maldar ile görüştüğünü, onlarla birlikte düğün yerine geçtiklerini söyledi.

Kahraman, içeri girdikten sonra komutanın toplantı halinde olduğunu öğrendiklerini dile getirerek, bunun üzerine vakit kaybetmeden toplantı yapılan odaya gittiğini ifade etti.

Güvenlik almaya geldiklerini söylemesi üzerine Ünal'ın da "Ben size emir vermedim. Kimden emir alıyorsunuz?" diye sorduğunu belirten Kahraman, Yakup Yiğit ile göz göze geldiklerini, ancak komutanı zor duruma sokmamak namına sessiz kaldığını öne sürdü.

Kahraman, Ünal'ın, "Güvenlik alacaksanız burada değil, kapının önünde alın." demesi sonrasında da kapının önüne geçtiğini ancak kapıyı kapatmadığını ve emri "olur" diye göz temasında kaldığını iddia etti.

"Ünal'ı Akıncı Üssü'ne de zorla götürdüklerine" yönelik ifadeleri kabul etmeyen Kahraman, darbe girişiminden de ertesi sabah üs karargahına gittiğinde haberdar olduğunu ileri sürdü.

Karargaha gittiği sırada komutanların üsten ayrıldığını anlatan Kahraman, sonrasında gözaltına alınıp Batı Adliyesi'ne götürüldüklerini ve tutuklandıklarını söyledi.

Kahraman, 15 Temmuz'da görevini yaptığını savunarak, hayatı boyunca FETÖ/PDY ile bir irtibatı olmadığını öne sürdü.

"Görevimi sadakatle yerine getirdim." diyen Kahraman, tahliyesini talep etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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15 Temmuz FETÖ Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

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