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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:23 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davada, sanık savunmaları alındı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde olay tarihinde Konya 3. Ana Jet Üssü'nde helikopter uçuş teknisyeni olarak görev yapan eski astsubay Köksal Demirtuğ savunma yaptı.

Demirtuğ, olay günü rutin mesaisine devam ederken saat 17.00 sıralarında Cougar helikopter ile uçuş yapılacağının emredildiğini ve 01-2524 kuyruk numaralı helikoptere teknisyen olarak görevlendirildiğini söyledi. Uçuş programında arama kurtarma eğitim tatbikatı yazıldığını ileri süren Demirtuğ, üst rütbeli komutanlarının nereye uçacakları yönünde bir bilgi vermediğini öne sürdü.

Konya’dan kalkış yaptıktan sonra eski binbaşı Fatih Özkan'ın görev yerinin değiştiğini ve Hava Kuvvetleri Komutanının emrine tahsis edildiklerini söylediğini aktaran Demirtuğ, "Benim bulunduğum helikopterde binbaşı Fatih Özkan, üsteğmen Abdülsamed Kara, astsubay Ömer Vurgun bulunuyordu. Önce Yalova’ya indik. Yakıt aldık. Bir süre orada beklememiz emredildi." diye konuştu.

Demirtuğ, helikopterin bakımını yaptıktan sonra saat 22.30'da İstanbul Samandıra'dan MAK timini aldıklarını ardından Fenerbahçe Orduevi'ne oradan da Moda Deniz Kulübü'ne iniş yaptıklarını kaydetti.

Demirtuğ, o gece yaşadıklarına ilişkin şunlar anlattı:

"Önce bizim helikopterdeki komandolar indiler. 7-8 kişilik takım elbiseli grup getirdiler. Bunların sonradan komutanlar olduğunu öğrendim. O sırada kim olduklarını bilmiyordum. Daha sonra kalkış yapıp Hava Harp Okuluna geçtik. MAK timi takım elbiseli şahısları misafirhaneye götürdü.

Biz de helikopterden ayrılmadan sabaha kadar bekledik. Orada ülkede yaşananlardan haberdar olduk. Ben komutanları kurtardığımızı düşünüyordum. Sabah saatlerinde gelen emirle helikopterle kalkış yaptık, Konya'ya döneceğimizi düşünürken, Akıncı Üssü'ne gittik. Saat 09.30 civarında Akıncı'ya iniş yaptık. Gelen savcılara teslim olduk."

Demirtuğ, bir astsubay olarak askeri hiyerarşi içerisindeki emirleri yerine getirdiğini, kimseye karşı silah kullanmadığını ve kimseyi derdest etmediğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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