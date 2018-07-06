Akıncı Üssü davası

Rutin mesaisini tamamladıktan sonra akşam saatlerinde iş yerinden binbaşı Zeyit Karagöz tarafından arandığını ve acil Akıncı Üssü'ne gitmesini emredildiğini ileri süren Canboğa, "Akıncı Üssü'ne mutlak itaat bilinciyle gittim. Girişteki görevlilere askeri kimliğimi gösterdim, tatbikat maksatlı geldiğimi söyleyip içeri girdim." diye konuştu.

Canboğa, olay günü albay Uğur Karaca'nın kendisini yanına çağırarak "akşam tatbikat olacağını kendisinin de bu tatbikatta görevlendirildiğini" söylediğini aktardı.

Canboğa, Akıncı Üssü'nde yaşadıklarına ilişkin şu iddiaları dile getirdi:

"Tanımadığım bir albay, 'Terminal binasına geçin' dedi. O gece telefonum yanımda değildi. Binada başkaları da vardı onlara durumun ne olduğunu sordum. Kimse hiçbir şey söylemiyordu. Bazı kişiler terörle mücadele harekatı olduğunu söylediler. İlerleyen saatlerde bazı kişilerden kalkışma ile ilgili haberler duydum. Daha sonra sabaha kadar bekleyip, kolluk kuvvetleri ve gelen askeri savcıya gidip teslim oldum.

Hakkında örgüt toplantılarına katıldığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden sanık Canboğa, tahliye talebinde bulundu.

Çapraz sorgusunda, Kara Kuvvetlerinde çalışmasına rağmen Hava Kuvvetlerine ait bir birliğe gidip tanımadığı komutanların emrine girmesinin nedeninin sorulması üzerine sanık Canboğa, daha önce de böyle görevlere gittiğini iddia etti.

- Tanık beyanlarını reddetti

Eski binbaşı Kenan Comart da darbe girişimi yaşandığı sırada İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 125. Eğitim Filo Komutanlığına harekat subayı olarak görev yaptığını belirtti.