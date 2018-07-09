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Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 19:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 460 sanıklı Akıncı Üssü davasında, "sivil imam" Harun Biniş'in savunması alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde savunmasına başlayan sivil sanıklarından Harun Biniş, öğleden sonraki bölümde de savunmasını sürdürdü.

Biniş, darbe girişimine ve suçlamalara yönelik olmayan ve tarihsel olaylardan örnekler vererek savunma yapmasına 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları tepki gösterdi.

Müştekilerin, "15 Temmuz'u anlat.", "O gece Akıncı'da ne işin vardı?" şeklinde tepki gösterdiği Biniş'in savunmasını aynı şekilde sürdürmesi, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın da tepkisini çekti.

Başkan Giray, "Çok uzun bir tarihsel süreç geçirdik, artık bugüne gelsek." diyerek Biniş'i uyardı.

"Darbe girişiminde dahlim yoktur ancak engelleyebilirdim." ifadelerini kullanan Biniş, "Bir bilgisayar mühendisi olarak darbeleri önceden haber verebilen bir sistem geliştirebilirdim. Darbe uyarı sistemini geliştiremediğim için pişmanım." dedi.

Mahkeme Başkanı Giray'ın tekrar esasa ilişkin savunma yapması uyarısında bulunmasından sonra duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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15 Temmuz darbe girişimi Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ

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