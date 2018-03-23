Akıncı Üssü davasında 13 tahliye

Mahkeme, sanık Hasan Balcı yönünden HTS kayıtları hakkında FETÖ/PDY yönünden soruşturma ya da hakkında dava açılan kişiler hususunda HTS analiz raporu düzenlenmesi için KOM Daire Başkanlığına müzekkere yazılmasına hükmetti.

Duruşmada gösterilen 4. Ana Jet Üssü'ne ait güvenlik kamera kayıtları ile dinlettirilen telsiz ve dikta kayıtlarının yanı sıra Hava Kuvvetleri Karargahı'na ait telefon kayıtlarına herhangi bir montaj yapılıp yapılmadığı hususunda ilgili ihtisas kurumundan rapor aldırılmasına hükmeden mahkeme, soruşturma aşamasında el konulan dijital materyallere ilişkin inceleme raporlarının Ankara Emniyet Müdürlüğünden dönüşünün beklenmesine karar verdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler, gaziler ve şehit yakınları ile taraf avukatları katıldı.

- Sanık dışarı çıkarıldı

Mahkeme başkanının bu kararı açıklamasının ardından bir sanığın "Geldi kayıt KOM'dan. Daha ne istiyorsunuz?" diye bağırması üzerine, Başkan Giray, sanığın görevlilerce duruşma salonundan çıkartılmasını istedi. Sanık, duruşma salonundan çıkarılırken de tepki gösterdi. Bu arada bir sanık daha salondan çıkarıldı.

Mahkeme Başkanı Giray'ın "Kararı da siz verecekseniz mahkemeye ne gerek var." şeklindeki tepkisi üzerine salondan uğultular yükseldi.

Mahkeme, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock listesinde yer alan sanıklar yönünden, ByLock değerlendirme tespit raporu hazırlanması için KOM Daire Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar vererek, bir kısım sanık ve müdafileri ile Cumhuriyet Savcısına hakaretle ilgili suç duyuruları yönünden duruşma kayıtlarının çözümlerinin, gereğinin yapılması için Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme, katılma talepleri konusunda, sanık savunmaları tamamlandıktan sonra karar verilmesini de kararlaştırdı.