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Akıncı Üssü davasında 13 tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada, 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada, 13 tutuklu sanık tahliye edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler, gaziler ve şehit yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmaya verilen aranın ardından ara kararı açıkladı.

Duruşmada gösterilen 4. Ana Jet Üssü'ne ait güvenlik kamera kayıtları ile dinlettirilen telsiz ve dikta kayıtlarının yanı sıra Hava Kuvvetleri Karargahı'na ait telefon kayıtlarına herhangi bir montaj yapılıp yapılmadığı hususunda ilgili ihtisas kurumundan rapor aldırılmasına hükmeden mahkeme, soruşturma aşamasında el konulan dijital materyallere ilişkin inceleme raporlarının Ankara Emniyet Müdürlüğünden dönüşünün beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, sanık Hasan Balcı yönünden HTS kayıtları hakkında FETÖ/PDY yönünden soruşturma ya da hakkında dava açılan kişiler hususunda HTS analiz raporu düzenlenmesi için KOM Daire Başkanlığına müzekkere yazılmasına hükmetti.

- Sanık dışarı çıkarıldı

Mahkeme başkanının bu kararı açıklamasının ardından bir sanığın "Geldi kayıt KOM'dan. Daha ne istiyorsunuz?" diye bağırması üzerine, Başkan Giray, sanığın görevlilerce duruşma salonundan çıkartılmasını istedi. Sanık, duruşma salonundan çıkarılırken de tepki gösterdi. Bu arada bir sanık daha salondan çıkarıldı.

Mahkeme Başkanı Giray'ın "Kararı da siz verecekseniz mahkemeye ne gerek var." şeklindeki tepkisi üzerine salondan uğultular yükseldi.

Mahkeme, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock listesinde yer alan sanıklar yönünden, ByLock değerlendirme tespit raporu hazırlanması için KOM Daire Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar vererek, bir kısım sanık ve müdafileri ile Cumhuriyet Savcısına hakaretle ilgili suç duyuruları yönünden duruşma kayıtlarının çözümlerinin, gereğinin yapılması için Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme, katılma talepleri konusunda, sanık savunmaları tamamlandıktan sonra karar verilmesini de kararlaştırdı.

Bazı sanıkların beyanlarında geçen, dönemin Adana Valisi, Adana Emniyet Müdürü ile Konya Valisi ve Konya Emniyet Müdürü'nün tanık olarak ifadelerinin temini için Adana ve Konya ağır ceza mahkemelerine talimat yazılmasına da karar verildi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Orhan Kahraman, Abdullah Gençay, Recep Baykal, Salih Celil Çakıcı, Namık Karkaç, Mikail Kaynak, Tuğrul Cılız, Caner Gökçeoğlu, Eray Kızıltaş, Hakan Teyyare, Erhan Balcı, Mustafa Şahin ve Ozan Gülertan'ın yurt dışı çıkış yasağı da uygulanarak adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmetti.

Duruşmaya, sanık savunmalarıyla devam edilmek üzere 24 Nisan'a kadar ara verildi.

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FETÖ 15 Temmuz Akıncı 4. Ana Jet Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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