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Akıncı Üssü davasında 29 sanığın tahliyesine karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 21:30 | Son Güncelleme 5 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu 29 sanığın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ Akıncı Üssü

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hepsi bırakılacak. attık çamuru izi mutlaka kalmıştır..
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